台中慈濟醫院護理師有感 日班津貼提高3倍…每月額外多6600

台中慈濟醫院培植護理人才改善護理職場環境，將日班津貼提高至3倍，每月額外收入至少可達6600元，剛在醫院服務一年的護理師朱思宇特別有感說，和其他同等級醫院相比發現，台中慈濟醫院的薪資福利確實更有吸引力。

目前政府僅補貼夜班護理津貼，台中慈濟醫院同等重視日班護理人員，以創新技術與人性化管理，全面提升護理人員工作效率與生活品質，導入人工智慧協助護理紀錄，讓護理師可以口說記錄，大幅減少書寫時間與負擔。

醫院統計顯示，全院護理人員延遲下班比率從百分之26.39下降至9.5，讓護理師兼顧生活與工作品質，增進幸福職場動能。降低病房日班護理師延遲下班率的成果，更榮獲2024年國家醫療品質獎銅獎等三項殊榮。

護理師邱若寧來自高雄，已在病房服務4年半，還在進修護理研究所，他規劃明年進階到N3。邱若寧感謝醫院無微不至的支持，護理長全力協助調整班表以便上課，還提供全新員工宿舍，讓他能專注工作與學業。

邱若寧說，宿舍空間寬敞且隱私性高，工作和居住環境也讓父母非常放心；他說醫院薪資福利優渥，除了本薪，還包括日夜班津貼、績效獎金、分區獎金與政府補助津貼，他已簽下3年留任獎金18萬，每年都能達到百萬年薪，成為穩定發展的後盾。

台中慈濟醫院同樣提供初入職場的年輕護理師支持系統，李上瓏護理師剛畢業今年24歲，選擇急診室做為職涯起點，入職只有一個半月，已感受到同仁的溫暖；他說剛開始工作有些不適應，但學長姊總是耐心指導，讓他覺得不是孤軍奮戰；他住家雖離醫院不遠，但空間小，只能在外租屋，優渥的薪資讓他已開始規劃未來，想存下足夠資金，購置自己的房子。

台中慈濟醫院積極留才。輪三班新進護理師平均月薪5萬元起，年薪上看百萬，並提供留任簽約獎金，兩年可領8萬元，3年達18萬元；在學護理學生，醫院每年提供12萬元獎助金，減輕學費負擔，吸引優秀學生提早進入醫院體系，為未來醫療發展注入新動力。