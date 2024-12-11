觀光署推100大亮點環島挑戰遊程 總獎金20萬元

交通部觀光署為推廣「台灣觀光100亮點」，自12月10日起推出「環島樂遊Trip！遊程影片暨圖文創作競賽」，只要是本國國民或持有居留證之外籍人士，都可以1至5人組隊參賽，投稿作品不限件數，活動總獎金超過20萬。

觀光署說明，為鼓勵推廣國旅，本次「環島樂遊Trip！」活動是由觀光署與中華民國遊程規劃設計協會合作，以「親山」、「親海」、「樂環島」為主軸，邀請參賽者規劃創意遊程，走訪11月推出的台灣觀光100亮點，並延伸至週邊順遊景點；為了體驗多元旅遊方式，除了可以自行開車，也鼓勵結合「Taiwan PASS-台鐵版」、「台灣好行」、「台灣觀巴」或「高鐵假期」等大眾運輸工具或旅遊產品，活動總獎金超過20萬元。

針對本次觀光署與22縣市政府觀光主管單位共同力推台灣百大亮點，特別委請遊程規劃設計協會規劃出「環島樂遊Trip！」，參賽者須規劃遊程並實地走訪，以區域旅遊概念串聯至少3個亮點，並可搭配周邊景點或節慶活動，充分展現臺灣在地風情與特色。

觀光署說，只要是本國國民或持有居留證之外籍人士，都可以1至5人組隊參賽，投稿作品不限件數。遊程競賽分為影片創作組與圖文創作組，影片作品形式不拘，可用平板電腦、手機、相機、攝影機等拍攝，亦可用動畫形式呈現，影片限制15分鐘以內。旅遊圖文組則需要2,000字以內的旅遊文章，編排形式不拘。

「環島樂遊Trip！遊程影片暨圖文創作競賽」活動報名與資料提交期間自113年12月11日起至114年2月10日。相關活動資訊可至「台灣觀光100亮點」 活動網站查詢。