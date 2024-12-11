榮耀號完成檢修今將駛離沖繩 12日航次正常運營

MSC榮耀號日前因引擎故障無法航行，1800餘名台籍旅客滯留沖繩，交通部出面協調後，航空公司放大機型、開加班機疏運旅客。MSC榮耀號今表示，很高興地宣布，MSC榮耀號的技術問題已經解決，歐洲的專業技術團隊已完成維護工作。目前，郵輪順利通過了最後檢測，即將啟程前往基隆，開啟於12月12日從基隆港口出發的航次，恢復正常運營。

MSC榮耀號指出，透過與日本和台灣地區相關部門，以及旅業合作夥伴和航空公司的密切合作，成功組織了包機及預留商業航班坐席，確保船上所有賓客安全返程。所有因郵輪取消而受到影響的旅客都將獲得全額退款，以及每艙第1／2名賓客50%，和每艙第3／4名賓客每人75元美金的未來航程抵用券，以補償給旅客帶來的不便。