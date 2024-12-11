今天近期最溫暖 明起北部濕涼、周六冷氣團到急轉乾冷

今天東北季風減弱，並轉為偏東風。天氣風險公司天氣分析師李至晟表示，只剩下東北角和宜蘭花蓮有非常零星的小雨，西半部的天氣多雲到晴，局部有些低雲或薄霧，不過也在日出後很快消散。清晨的最低溫仍然出現在苗栗縣三灣鄉，只有12.7度，其他縣市的平地最低溫大多在14-16度左右。

他說，預測今天是近期最溫暖的一天，北部白天高溫也可以來到25度左右，中南部內陸更高，普遍在26至28度，內陸地區甚至有局部30度高溫。預計今晚隨著東北季風南下，迎風面地區將開始變天。

今晚明晨大台北地區到東半部會轉為陰有短暫雨的天氣，李至晟表示，冷空氣還不是太強，主要是白天日照減少讓高溫下降，以及風速增強使體感進一步轉涼，預測白天高溫會降到19至21度左右，夜間低溫還是維持在16至17度。中南部地區影響更小，只有沿海地區會感受到風浪增大。

李至晟表示，要等到周六白天東北季風再度增強，此時乾冷空氣南下，目前預測周六晚間到周日北部低溫會來到12至14度，空曠地區的氣溫會更低1至2度。好一點的消息是迎風面的水氣可望在周日減少，轉成多雲到陰，只有在北海岸、東北部才有些非常零星的降雨。中南部地區則是要留意夜間清晨的輻射冷卻低溫。

至於下周，目前看來還是東北季風偏強的一周，不過，李至晟表示，最新預報下周中期增強的東北季風的幅度不大，下周上班日北部的低溫可能都在13至16度之間擺盪，並維持著東北季風常見的基隆北海岸有雨，進入大台北市區後轉為陰到多雲的天氣。

李至晟表示，目前雖然有預報後面還有冷空氣南下，但時間太久，強度變動過大。考慮到目前的預報能力，建議還是盡量參考7至10天以內的預報。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。