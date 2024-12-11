歲末年終高麗菜比肉貴消費者叫苦 農糧署出手菜價回穩時間曝

往年入秋菜價平穩，今年受連續颱風影響，產地復耕緩慢，入冬菜價持續高漲，上周雲林台北果菜市場突破60元，是近年冬天最高價，農業部日前再度釋出倉儲高麗菜，在大賣場設專區平價供應；嘉市嘉全果菜生產合作社再度釋出國產及進口高麗菜，到台北果菜市場拍賣，預估本月底平地生產量增加，價格會平穩。

10月初山陀兒颱風緩慢登陸，影響時間拉長，造成蔬菜產銷失衡，「菜王」高麗菜價比肉貴，農糧署啟動冷藏蔬菜滾動式倉貯措施，輔導農民團體與通路業者合作，以高麗菜為主要優惠蔬菜品項，農民團體依連鎖賣場、量販通路所訂單顆甘藍（每顆約1公斤）規格供貨，嘉全果菜生產合作社釋出國產及進口蔬菜。

歲末年終，菜價居高不下，農糧署再補助嘉全果菜市場釋出國產及進口高麗菜，嘉全生產合作社總經理林嘉德說，10月初山陀兒颱風過後，配合農糧署釋出冷藏蔬菜，1顆進口高麗菜60元，品質不錯，與賣場通路合作高麗菜優惠專區，盡量不讓颱風影響菜價，這次釋出70噸平地生產初秋高麗菜，以及印尼進口高麗菜到台北果菜市場。

林嘉德表示，以往歲末年終菜價平穩，今年因連續颱風產地復耕緩慢影響上漲，隨著天氣暖和，平地高麗菜陸續採收上市，價格會漸平穩，但有冷氣團來襲，吃火鍋增加高麗菜需求量，價格暫時不會降下來，等天氣穩定，本月底產量增加，價格會回穩。