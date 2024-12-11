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明起偏強東北季風 賈新興：周六和下周六都有冷氣團

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
周六至周日受大陸冷氣團影響，周六桃園以北及宜花東有零星短暫雨。周日午後宜花東山區轉多雲。下周一至周二宜花東有零星短暫雨。聯合報系資料照
周六至周日受大陸冷氣團影響，周六桃園以北及宜花東有零星短暫雨。周日午後宜花東山區轉多雲。下周一至周二宜花東有零星短暫雨。聯合報系資料照

周末將有大陸冷氣團影響台灣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，除了周六至周日，21日至22日也有大陸冷氣團影響的機率。

近期天氣部分，他說，明天至周五受偏強東北季風影響，桃園以北及宜花有局部短暫雨。周六至周日受大陸冷氣團影響，周六桃園以北及宜花東有零星短暫雨。周日午後宜花東山區轉多雲。下周一至周二宜花東有零星短暫雨。下周三至周四新北山區及宜花東有零星短暫雨。下周五台中以北及宜花東有局部短暫雨。周日及下周一赴日本旅遊要留意天氣資訊。

賈新興說，短期氣候趨勢預測顯示，12月中旬及12月下旬後半至明年1月上旬，宜蘭仍有持續降雨的機會。1月上旬前半以正常至略偏涼的機率較高。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

冷氣團

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