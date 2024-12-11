獨／分級醫療失靈 健保署重啟門診減量以共管會議約束

衛福部健保署統計，近5年醫學中心初級照護（即輕症）門診比率逐年上升，民團批評，分級醫療已經失靈。為強化分級醫療，健保署長石崇良曾對外表示，將於年底重啟醫學中心、區域醫院門診減量措施。健保署規畫，不再統一訂出醫院應降低的門診件數比率，改以分區共管會議，要求門診比率較高的醫院降低門診量。

健保署曾數次要求醫院降低初級照護門診件數，民國106年醫學中心初級照護件數不得超過前一年90%，否則不予分配總額，107年時進一步要求醫學中心、區域醫院門診件數降低2％，超過部分不予分配總額，108年再度要求醫學中心、區域醫院降低門診件數2%。不過，相關措施在109年新冠疫情肆虐後，暫緩至今。

醫學中心輕症照護比率，成為近期健保會討論重點，也有委員提議應重啟門診減量措施。健保署醫務管理組長劉林義說，過去以「一刀切」方式，要求所有醫學中心、區域醫院減少門診量，讓部分已認真減少門診量的醫院不滿，且歷經3年疫情觀察，有些醫院已達成門診、住院比率1：1，甚至住院比率高於門診，因此重啟門診減量措施，應針對仍以門診為主的醫學中心實施。

劉林義表示，健保署日前通過主決議，要求明年6月30日前，保障健保點值每點0.95元，為達此目標，必須透過健保分區共管機制加以控制，減少民眾醫療利用率，目前共管會議正如火如荼討論明年如何管理，並且會將降低醫學中心、區域醫院門診量，納入重要指標，「以此機制抑制門診量，才不會誤殺表現良好的醫院。」

健保醫院總額各分區共管機制，是健保署與醫界建立的共同管理協商管道，以台北區為例，由台大醫院院長吳明賢、健保署副署長龐一鳴共同擔任主席。

劉林義說，共管會最了解所屬轄區民眾需求，也較了解各醫院業務情況，以及是否有門診衝量疑慮，可針對個別門診比率較高的個別醫院，以共管機制要求降低門診，否則不予分配總額。