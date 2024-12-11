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醫學中心輕症門診比率逐年增 醫改會：分級醫療失靈

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
根據統計，醫學中心、區域醫院門診初級照護次數占率近5年持續上升，醫學中心門診輕症次數由108年13.8%連年上升至112年15.13%。示意圖。聯合報系資料照
根據統計，醫學中心、區域醫院門診初級照護次數占率近5年持續上升，醫學中心門診輕症次數由108年13.8%連年上升至112年15.13%。示意圖。聯合報系資料照

衛福部重視分級醫療，健保署亦不斷對外強調分級醫療重要性。但根據統計，醫學中心、區域醫院門診初級照護次數占率近5年持續上升，醫學中心門診輕症次數由民國108年13.8%連年上升至112年15.13%。醫改會副組長吳奎彥表示，此現象表示分級醫療失靈，醫療資源配置失當，今年醫學中心新增3家，政府應持續監測狀況是否惡化。

根據健保署內部資料，108年醫學中心初級照護次數占比為13.8％，109年上升為13.94%，110年為13.94，111年上升至14.4%，112年再度增加至15.13%。吳奎彥表示，區域醫院家數有所波動，門診照顧輕症患者次數上升背後原因較多元，但醫學中心長年維持固定家數，直至今年才增加3家，輕症門診次數逐年上升的情況值得關注。

吳奎彥表示，醫改會關心此議題多年，健保署將初級照護定義為痛風、感冒、炎症、營養缺乏等輕症，過去雖祭出高額轉診獎勵，實際上大醫院將病人轉至小醫院、診所的比率卻不如預期，除整體數據外，醫學中心應該「自己跟自己比」，醫院管理者應檢視自家醫院歷年輕症門診次數，以確認經營方向，以及門診、住院比重發展情況。

為抑制門診衝量，強化分級醫療，健保署疫情前曾以門診減量措施約束醫院，健保署長石崇良日前對外表示，最快今年恢復相關措施。不過，吳奎彥表示，健保署的門診減量措施，以減少門診件數為目標，並未考量病人疾病嚴重程度，不僅對在門診治療重症、複雜病人的醫院不公平，也會導致醫院「上有政策、下有對策」，發展因應作法，例如私立醫院將重症病人轉至公立醫院、健保門診轉為自費門診等。

吳奎彥表示，健保署提出的門診減量措施，對強化分級醫療效用有限，除應設計更細膩的機制之外，衛福部更應通盤檢討實施多年的分級醫療政策，利用健保大數據分析問題，對症下藥，尤其今年3家醫院升級醫學中心，且地理上集中於都會區，應利用這些醫院過去看診狀況，預估未來影響並加以因應。

健保署 衛福部 醫學

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