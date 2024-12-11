快訊

好天氣要掰了 吳德榮：周六入冬最強冷空氣 跌破10度低溫

等待CPI數據 美股指數收低 道指連跌4日

好天氣要掰了 吳德榮：周六入冬最強冷空氣 跌破10度低溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
周六至下周一清晨，部分平地的最低氣溫將降至10度以下，有發布「低溫特報」的條件，亦有挑戰首波強烈大陸冷氣團的機率。本報資料照片
周六至下周一清晨，部分平地的最低氣溫將降至10度以下，有發布「低溫特報」的條件，亦有挑戰首波強烈大陸冷氣團的機率。本報資料照片

今天西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率，白天舒適微熱、早晚涼。不過，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晚起鋒面接近，北台灣逐漸轉變，有局部短暫雨的機率。今天北部14至23度、中部14至28度、南部15至29度、東部15至30度。

吳德榮表示，明天鋒面南下，北部、東半部轉有局部雨。周五下午起鋒後強冷空氣南下，氣溫下降，愈晚愈冷。天氣先濕冷，周六下午起轉乾冷，要注意保暖。

「此波冷空氣為入冬以來最強」，吳德榮表示，周六至下周一清晨，部分平地的最低氣溫將降至10度以下，有發布「低溫特報」的條件，亦有挑戰首波強烈大陸冷氣團的機率。

吳德榮表示，下周一白天至周三冷空氣漸減弱，氣溫緩慢回升，但北台灣仍偏冷。各國模式模擬，下一波仍是強冷空氣，但南下影響的時間、差異很大，強度也還在調整，應持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

歐洲模式（ECMWF）周日2時模擬圖（左圖）顯示，850百帕零度（紅）線，在北部近海。美國模式（GFS）周日2時模擬圖（右圖）則顯示，850百帕零度線，非常接近北部陸地。圖／取自「洩天機教室」專欄
歐洲模式（ECMWF）周日2時模擬圖（左圖）顯示，850百帕零度（紅）線，在北部近海。美國模式（GFS）周日2時模擬圖（右圖）則顯示，850百帕零度線，非常接近北部陸地。圖／取自「洩天機教室」專欄

吳德榮 氣溫 鋒面

延伸閱讀

局部恐10度以下！吳德榮：周末冷空氣挑戰首波強烈大陸冷氣團

北東今明濕涼微冷 吳德榮：下周六迎首波強烈冷氣團

晴朗舒適入夜陡降溫 吳德榮：下周六冷空氣再襲、強度更強

今晨7.8度！乾冷氣團+輻射冷卻日夜溫差大 吳德榮：下周再迎另波東北季風

相關新聞

男性照顧老年家人 家總：離職風險高

男人真命苦，主計總處調查發現，若照顧年滿六十五歲家人，男性離職風險大於女性一點六倍，而家庭照顧者關懷總會（家總）發現，近...

好天氣要掰了 吳德榮：周六入冬最強冷空氣 跌破10度低溫

今天西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率，白天舒適微熱、早晚涼。不過，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣...

明天起階梯式降溫 周六冷氣團南下 全台低溫跌到1字頭

明天起階梯式降溫。中央氣象署臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」表示，東北季風及冷氣團接力報到，溫度與日漸減，注意保暖。

今年秋季颱風特別活躍 氣象署曝關鍵原因

今年颱風特別多？10月侵襲台灣的颱風有山陀兒、康芮，還有11月差點登陸台灣的天兔颱風，今年秋季的颱風感覺特別多？中央氣象...

周六再迎冷氣團 粉專：中部以北「體感」溫度跌個位數

周六將迎來入冬第二波大陸冷氣團，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，根據數值模式最新資料，歐美模式都預估周六1500公尺高度（...

明年健保費率5.17%不漲 成長率封頂罕例重演也無妨

健保會作（10日）發布健保費率審議結果，建議維持現行費率5.17％。明年度的健保總額尚未出爐，但不論是付費者方案或是醫界...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。