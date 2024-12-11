好天氣要掰了 吳德榮：周六入冬最強冷空氣 跌破10度低溫
今天西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率，白天舒適微熱、早晚涼。不過，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晚起鋒面接近，北台灣逐漸轉變，有局部短暫雨的機率。今天北部14至23度、中部14至28度、南部15至29度、東部15至30度。
吳德榮表示，明天鋒面南下，北部、東半部轉有局部雨。周五下午起鋒後強冷空氣南下，氣溫下降，愈晚愈冷。天氣先濕冷，周六下午起轉乾冷，要注意保暖。
「此波冷空氣為入冬以來最強」，吳德榮表示，周六至下周一清晨，部分平地的最低氣溫將降至10度以下，有發布「低溫特報」的條件，亦有挑戰首波強烈大陸冷氣團的機率。
吳德榮表示，下周一白天至周三冷空氣漸減弱，氣溫緩慢回升，但北台灣仍偏冷。各國模式模擬，下一波仍是強冷空氣，但南下影響的時間、差異很大，強度也還在調整，應持續觀察。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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