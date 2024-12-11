明天起階梯式降溫 周六冷氣團南下 全台低溫跌到1字頭

明天起階梯式降溫。中央氣象署臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」表示，東北季風及冷氣團接力報到，溫度與日漸減，注意保暖。

氣象署說，今天白天溫暖舒適， 北海岸、宜短暫雨，大台北山區跟花東偶飄雨， 各地夜晚清晨仍涼，中南部日夜溫差大。桃園以北及彰化至台南清晨有局部霧，行車用路注意安全。今天傍晚至周五東北季風增強，水氣再增，桃園以北宜花短暫雨，竹苗台東偶飄雨，基隆北海岸及宜蘭留意局部較大雨勢。沿海及各離島風力逐步增強，風力加成感受更冷，北台灣高溫降4、5度，夜晚清晨仍涼，中南部日夜溫差大。

周六至周日大陸冷氣團南下及影響，氣象署表示，水氣稍減少，北海岸、宜花短暫雨，桃園以北、台東零星雨，沿海及各離島風力偏強，易有較大風浪，浪高有機會接近2至4米。

屆時溫度明顯下降，氣象署預估低溫部分，中部以北、宜花：約12至14度，南部，台東約13至17度，澎湖約15至17度，金馬約10至12度。若在山區及近山區、空曠處將更冷，後期溫度變化仍有不確定性，留意最新天氣資訊。