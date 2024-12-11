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今年秋季颱風特別活躍 氣象署曝關鍵原因
今年颱風特別多？10月侵襲台灣的颱風有山陀兒、康芮，還有11月差點登陸台灣的天兔颱風，今年秋季的颱風感覺特別多？中央氣象署臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」表示，11月時甚至出現4颱共存的現象，銀杏、桔梗、天兔、萬宜颱風從西到東一字排開，分布範圍一路從越南東部，橫跨到太平洋上的關島。
根據氣象署1991到2020年的統計數據，西北太平洋颱風生成數量每年平均25.4個。「報氣候 - 中央氣象署」表示，2024年截至目前為止，共生成25個颱風，並沒有明顯偏多。不過，以往颱風大多集中在7至10月，而今年9至11月生成的颱風數量確實較氣候值偏多。9至11月氣候平均每年生成10.87個颱風，今年生成15個。
此外，氣象署說，秋季接近台灣的颱風數量也較氣候值略偏多，9至11月氣候值平均1.27個，今年近台颱風2個。
颱風接近或影響台灣與否，氣象署表示，牽動著民眾對颱風的直觀感受，通常10月已是颱風季的尾聲，今年卻到了晚秋仍有颱風警報，這也是為什麼大家對2024年的颱風特別有感。
氣象署表示，2024年西太平洋的海溫顯著偏暖，而且範圍大、持續時間長達數個月。這樣的異常高海溫，提供西北太平洋熱帶擾動發展的良好條件，再配合其他環境因素，像是熱帶波動、垂直風切等等，讓2024年秋季的颱風如此活躍。
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