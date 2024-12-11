周六再迎冷氣團 粉專：中部以北「體感」溫度跌個位數

周六將迎來入冬第二波大陸冷氣團，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，根據數值模式最新資料，歐美模式都預估周六1500公尺高度（850mb）0度線將觸碰北台灣，屆時中部以北最低「體感」溫度將只剩個位數。目前看來，此波屬於「濕冷」型態，桃園以北一整天都容易降雨，其他地區則多雲到晴。

「觀氣象看天氣」表示，依據中央氣象署預測，北部地區低溫12至13度，體感6至10度；中部地區低溫12至14度，體感7至11度；高屏地區低溫15至16度，體感13至14度；東部地區低溫12至13度，體感10至11度。

至於這波冷空氣影響多久？「觀氣象看天氣」表示，預計從周五影響到下周一，後續到年底陸陸續續有較強冷空氣南下，多加注意保暖及天氣變化。