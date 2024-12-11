明年健保費率5.17%不漲 成長率封頂罕例重演也無妨

健保會作（10日）發布健保費率審議結果，建議維持現行費率5.17％。明年度的健保總額尚未出爐，但不論是付費者方案或是醫界方案兩者都超過9000億元，兩者安全準備都超過2個月，符合健保法規定，因此建議不調整，就算超過醫界代表方案，直達行政院核定的上限5.5％，依然符合安全準備範圍，預計仍不會調整。

健保會上月20日召開委員會，審議明年費率，以現行健保費率5.17％，以付費者方案成長率4.605%推估，明年底安全準備餘額仍有2.17個月的保險給付支出的安全準備餘額；若以醫界代表方案的成長率5.171%推估，也有2.08個月的安全準備。衛福部健保會執行秘書周淑婉說，健保會結論作日公開，已在12月3日呈報給衛福部，後續還有行政程序，仍要呈報行政院。

然而，去年拍板的今年度健保總額成長率，直達行政院拍板的成長率上限4.7%，比醫界代表的4.672%跟付費者代表的3.645%都還高，因此明年度的健保費率是否仍有變數？衛福部社會保險司副司長陳真慧說，就算最後拍板的健保總額成長率達到高推估的5.5％，按照推算明年底仍會在1個月的安全準備以上，仍然足夠。

周淑婉表示，專家委員會中提到健保財務推估準確低，近年股市活絡，補充保費收入較多，因此難免跟實際有落差，但這點無可厚非，但仍建議推估更貼近實際現況，讓財務更穩健。另，會中也有專家建議，健保署投資可以更積極，現行收益率為1.52％，若可以活化資金將報酬率提高至5%，可望增加52億元收入。

另外，社會保險司日前也公告，明年元旦起住院部分負擔最高金額提高，預計影響1.08萬人，有望增加健保收入1198萬元。陳真慧說，預告期間並無收到外界反對意見，因此調整收費，單次住院最高負擔從5萬元，調高到5萬1千元；全年上限從8萬4千元調高到8萬6千元。

陳真慧表示，該調整金額為依據為健保法施行細則規定，自行負擔住院費上限，每次住院為每人平均國民所得6％；每年則是用每人平均國民所得10％推估。