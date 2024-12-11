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健康你我他／騎車摔斷腿好煩躁 寶貝陪伴讓我轉念

聯合報／ 文／老徐（北市中正）
雨天騎車摔斷腿，石膏包裹著腓骨。寶貝對這條「異形腿」充滿好奇，不時聞聞我的腳丫子。圖／老徐提供
雨天騎車摔斷腿，石膏包裹著腓骨。寶貝對這條「異形腿」充滿好奇，不時聞聞我的腳丫子。圖／老徐提供

一早翻開報紙，不禁驚呼：「寶貝呀！我的文章登出來了！」她沒有說話，只是懶洋洋地打了個大哈欠，搖搖尾巴，踱到我身邊，伸出舌頭在我小腿上一舔，算是她送的賀禮。

退休後，家裡人口減少，房子顯得空蕩蕩。外出歸來時，迎接我的只有一屋的冷清與暗黑。此時寶貝的出現，像一道溫暖的陽光灑進我的生活，滋潤我的心靈。

當我伏案寫作，她總是靜靜地蜷在腳邊。文思枯竭時，低頭摸摸她，或和她玩耍一番，旋即靈感湧現，筆尖又開始飛舞。在揮灑彩筆作畫時，她是我最佳的繆思女神，讓畫布上充滿生機。探望病友歸來，不禁悲從中來，只能埋在她身上傾吐。她用溫軟的身軀、深情的眼神，撫平我的傷痛，讓我釋懷。

最慘的是雨天騎車摔斷腿，石膏包裹著腓骨，靜待癒合。一向生龍活虎、來去自如的我，猶如困獸般拄著拐杖挪動身體，心中莫名煩躁。寶貝不明所以，卻對這條「異形腿」充滿好奇，不時聞聞我的腳丫子，或者把石膏腿當高欄跨越，彷彿發現了新的遊樂場。看她興奮的模樣，我忍不住笑了。沒錯，只要轉念，就可跳脫負面情緒。我開始期待早日康復，再和她奔向公園，迎接清風和陽光。

她的陪伴，將我黑白的人生幻化為彩色。雖然她的名字不在戶口名簿上，但在我心裡，她早就是不可或缺的家人了。

人生 名字 家人

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