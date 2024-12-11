快訊

日超商「Lawson」在台申請商標！網樂：炸雞君要來了嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

腦內4顆腫瘤 嬤罹罕見肺癌 單株抗體合併化療獲控制

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

六旬肺癌病人呂女士，某日外出接孫女下課返家後，在沙發上昏倒，家人怎麼叫都叫不醒，緊急將她送至醫院檢查，發現腦部有四顆腫瘤，確診為肺癌轉移至腦部，經次世代基因定序（NGS）檢測，發現是全台僅約五百人罹病的罕見肺癌類型。

台灣胸腔重症暨加護醫學會理事長陳育民說，全台非小細胞肺癌患者中，屬表皮生長因子受體突變（EGFR）者占55%，多為Exon19、21，僅4%突變位點為Exon20，此類病人若以標靶藥物治療效果不佳，以單株抗體合併化療療效最好，但目前健保僅給付患者使用化療。

呂女士主治醫師、台北慈濟醫院胸腔內科主治醫師黃俊耀說，初次見到呂女士時，她腦部腫瘤十分巨大，導致病人頭痛、暈眩，為避免病情惡化，導致半身麻痺，採自費NGS檢測，發現為Exon20突變類型。使用單株抗體合併化療後，呂女士大腦核磁共振檢查顯示，腦部腫瘤幾乎消失，胸腔腫瘤也從5公分縮小至大約1公分。

呂女士說，她昏迷許久，對後續送醫、檢查均無印象，且發病前幾乎沒有徵兆，僅在前一周因眼部不適、頭痛就醫，而她沒有癌症病史、家族史，也沒有抽菸，就突然罹患肺癌，必須自費用藥，經濟負擔相當沉重，但心中沒有害怕，「到現在都沒問過醫師我是第幾期肺癌，想也沒有用，日子還是要過。」

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟說，肺癌走向精準治療，NGS已納入給付，近期健保也擴大標靶藥物給付，但Exon20突變患者，對標靶藥物治療反應不好，且健保僅給付化療，可說是「同病不同命」，盼健保能再照顧這群病友，讓他們也能獲得均等的治療機會。

健保 肺癌 腫瘤

延伸閱讀

114年健保費確定不漲 市民荷包鬆口氣

轉移性大腸直腸癌不是末期！ 治療藥物一棒接一棒 持續維持戰線

6旬嬤接孫突昏倒竟是罕見肺癌 醫曝全台僅500人罹病

陳文茜肺腺癌復發 蘇一峰提醒一種藥物恐增加惡化機率

相關新聞

男性照顧老年家人 家總：離職風險高

男人真命苦，主計總處調查發現，若照顧年滿六十五歲家人，男性離職風險大於女性一點六倍，而家庭照顧者關懷總會（家總）發現，近...

未來1周先暖後冷 周六不排除強烈冷氣團、下周再有較強冷空氣南下

「2024台北馬拉松」15日周日登場，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，目前來看周日受大陸冷...

明年健保費率5.17%不漲 成長率封頂罕例重演也無妨

健保會作（10日）發布健保費率審議結果，建議維持現行費率5.17％。明年度的健保總額尚未出爐，但不論是付費者方案或是醫界...

健康主題館／冬天就要吃火鍋 小心醬料鈉過量

冬季天冷，又到了吃火鍋、尾牙聚餐旺季，若搭配醬料可以活化味覺，甚至促進身體健康，但攝取過多卻可能傷身。董氏基金會食品營養中心主任許惠玉說，在料理中適度、適量的使用鹽、糖、醬油、醋等醬料，可促進人的食欲，但要慎防吃下過多的鈉，避免造成身體負擔。

天冷痠痛找上門 貼外用貼布注意6點

冬天氣溫下降，許多人的身體出現痠痛，因氣溫下降會導致血管收縮影響循環，且交感神經活化使得身體對於外來刺激更加敏感，受傷的...

腦內4顆腫瘤 嬤罹罕見肺癌 單株抗體合併化療獲控制

六旬肺癌病人呂女士，某日外出接孫女下課返家後，在沙發上昏倒，家人怎麼叫都叫不醒，緊急將她送至醫院檢查，發現腦部有四顆腫瘤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。