腦內4顆腫瘤 嬤罹罕見肺癌 單株抗體合併化療獲控制

六旬肺癌病人呂女士，某日外出接孫女下課返家後，在沙發上昏倒，家人怎麼叫都叫不醒，緊急將她送至醫院檢查，發現腦部有四顆腫瘤，確診為肺癌轉移至腦部，經次世代基因定序（NGS）檢測，發現是全台僅約五百人罹病的罕見肺癌類型。

台灣胸腔重症暨加護醫學會理事長陳育民說，全台非小細胞肺癌患者中，屬表皮生長因子受體突變（EGFR）者占55%，多為Exon19、21，僅4%突變位點為Exon20，此類病人若以標靶藥物治療效果不佳，以單株抗體合併化療療效最好，但目前健保僅給付患者使用化療。

呂女士主治醫師、台北慈濟醫院胸腔內科主治醫師黃俊耀說，初次見到呂女士時，她腦部腫瘤十分巨大，導致病人頭痛、暈眩，為避免病情惡化，導致半身麻痺，採自費NGS檢測，發現為Exon20突變類型。使用單株抗體合併化療後，呂女士大腦核磁共振檢查顯示，腦部腫瘤幾乎消失，胸腔腫瘤也從5公分縮小至大約1公分。

呂女士說，她昏迷許久，對後續送醫、檢查均無印象，且發病前幾乎沒有徵兆，僅在前一周因眼部不適、頭痛就醫，而她沒有癌症病史、家族史，也沒有抽菸，就突然罹患肺癌，必須自費用藥，經濟負擔相當沉重，但心中沒有害怕，「到現在都沒問過醫師我是第幾期肺癌，想也沒有用，日子還是要過。」

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟說，肺癌走向精準治療，NGS已納入給付，近期健保也擴大標靶藥物給付，但Exon20突變患者，對標靶藥物治療反應不好，且健保僅給付化療，可說是「同病不同命」，盼健保能再照顧這群病友，讓他們也能獲得均等的治療機會。