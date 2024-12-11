天冷痠痛找上門 貼外用貼布注意6點

冬天氣溫下降，許多人的身體出現痠痛，因氣溫下降會導致血管收縮影響循環，且交感神經活化使得身體對於外來刺激更加敏感，受傷的軟組織、關節會因為血液循環不好，一旦天氣變冷，痠痛症狀就會加劇。

針對疼痛的部位，除了可口服止痛消炎藥物治療，並可考慮熱敷來增加肌肉及關節的血液循環，以加速排除身體中的代謝廢物。此外，也可考慮使用外用貼布，舒緩局部不適，相較於口服藥物則具有降低全身性不良反應的風險。

常見使用外用貼布的副作用，多為皮膚黏貼處出現搔癢、起疹、發紅等輕微症狀，少數特殊體質或使用不當的情形，則可能出現罕見但嚴重的皮膚過敏或灼傷。在黏有外用貼布的部位應遠離熱源，洗熱水澡、泡溫泉、洗蒸氣浴前，應先移除外用貼布，洗完後應等皮膚溫度回復、乾燥後再行黏貼外用貼布。

民眾可能也會使用暖暖包、熱水袋、電毯等加熱設施來保暖，以達到促進血液循環降低痠痛的效果，但應記得避免與外用貼布同時使用，以免增加灼傷的風險與影響藥物的吸收。

外用貼布使用撇步

1.使用前，應諮詢醫師或藥師並告知自身病史、用藥狀況、過敏史，並了解外用貼布正確使用方式。

2.在使用時先清潔皮膚，貼布應平貼於完整、乾燥的皮膚表面，避開傷口、黏膜處，以免傷口感染及刺激。一般貼布藥效約維持6小時，應定時移除貼布，讓皮膚適當透氣。

3.黏有貼布的部位應遠離熱源，並避免使用繃帶纏繞加壓，因接近熱源皮膚溫度較高、大面積或長時間使用時，會增加藥品吸收，可能提升藥物不良反應的風險。

4.如有黏貼外用貼布時，身體檢查前應先諮詢醫療人員，部分貼布材質含金屬成分，進行磁振造影檢查(MRI)前須移除貼布，避免造成皮膚灼傷。

5.裝有植入式心律去顫器(ICD)患者，需注意貼布不宜黏貼於去顫器上的皮膚，避免造成皮膚灼傷。

6.使用貼布後發生過敏，若為輕微發疹、過敏，先移除貼布觀察皮膚外觀，若無破皮可用清水或生理食鹽水清潔患部，有破皮則使用生理食鹽水適當清潔，避免誘發過敏，如有水泡不宜刺破，可輕覆紗布保護，保持皮膚透氣乾爽，可適當塗抹保濕修護乳液加速皮膚復原。亦可採局部冰敷來減緩症狀，但不宜超過15分鐘避免凍傷。