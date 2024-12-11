快訊

日超商「Lawson」在台申請商標！網樂：炸雞君要來了嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

男性照顧老年家人 家總：離職風險高

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
男性在長照中所承受的壓力大，男性離職風險大於女性的1.6倍，可見，男性照顧老年家人離職風險更高。新聞示意圖，與當事人無關。本報資料照片
男性在長照中所承受的壓力大，男性離職風險大於女性的1.6倍，可見，男性照顧老年家人離職風險更高。新聞示意圖，與當事人無關。本報資料照片

男人真命苦，主計總處調查發現，若照顧年滿六十五歲家人，男性離職風險大於女性一點六倍，而家庭照顧者關懷總會（家總）發現，近卅年男性照顧者占比從一成增至四成，從未學過照護，卻得照顧失能家人，壓力沉重，少部分人身心俱疲，加害被照顧者，引爆長照悲歌。

家總昨舉辦「二○二四大缺工時代-ESG友善長照職場論壇」，理事長陳維萍表示，男性照顧老年家人，離職風險更高，很可能工作不保，為此，提出「照顧不離職」友善長照職場六步驟，包括政策制定、雇主關懷信、正式公告、教育課程、意見調查及特殊個案服務，期待更多外部的資源及支持，讓家庭照顧者能照顧好自己及家人。

除了離職風險較高，家總最新調查發現，今年至今，國內爆發八起長照悲歌死亡案，加害人均為男性，這是自一○七年統計以來首次出現現象，家總秘書長陳景寧表示，這凸顯男性擔任照顧者時飽受壓力，但常礙於面子，不願向外求助，時間一久，撐不住了，就可能引發人間憾事。

「就像是在沒有任何裝備下，就要上戰場打仗的戰士。」家總秘書長陳景寧說，年逾五十歲男性於年輕時受過軍訓教育，大部分都當過兵，且在刻板印象下，幾乎不曾受過照護訓練，一旦照顧老邁雙親，或是另一半，常毫無心理的準備，也缺乏照顧的技巧。

家總調查資料顯示，一九九六年女性照顧者占九成，男性僅約一成，但女性照顧者降至六成，男性則增至四成。值得一提的是，媳婦照顧老邁公婆的比率不到一成，陳景寧表示，愈來愈多兒子擔負起照顧失能長輩的責任，這似乎也說明今年八件長照死亡案例中，為何加害者均為男性。

為避免類似憾事一再發生，陳景寧提倡「照顧者解放運動」，希望社會鼓勵照顧者勇於向外求助，不要給照顧者更大的責任及壓力。此外，長輩如以重度失能，建議送至長照機構，由專業人員照顧，減輕照顧者負擔，甚至有機會重返職場。

陳景寧提醒，在成為照顧者前，應先透過量表評估自己是否有耐心、經濟條件如何、身體健康與否，能否應付家人日益惡化的病情等，適時尋求長照協助。

因照顧家庭而離職統計 製表／元氣中心 圖／聯合報提供
因照顧家庭而離職統計 製表／元氣中心 圖／聯合報提供

家人 長照

延伸閱讀

男性家庭照顧者離職風險高 企業留意5異常助轉介

老老照顧悲劇 呂秋遠：責任別一肩挑、多給照顧者支持

長照3.0擬擴大給付 民團籲評估照顧人力、納入外配

長照3.0對象 擬擴大納腦中風、癌末及外籍人才

相關新聞

男性照顧老年家人 家總：離職風險高

男人真命苦，主計總處調查發現，若照顧年滿六十五歲家人，男性離職風險大於女性一點六倍，而家庭照顧者關懷總會（家總）發現，近...

未來1周先暖後冷 周六不排除強烈冷氣團、下周再有較強冷空氣南下

「2024台北馬拉松」15日周日登場，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，目前來看周日受大陸冷...

明年健保費率5.17%不漲 成長率封頂罕例重演也無妨

健保會作（10日）發布健保費率審議結果，建議維持現行費率5.17％。明年度的健保總額尚未出爐，但不論是付費者方案或是醫界...

健康主題館／冬天就要吃火鍋 小心醬料鈉過量

冬季天冷，又到了吃火鍋、尾牙聚餐旺季，若搭配醬料可以活化味覺，甚至促進身體健康，但攝取過多卻可能傷身。董氏基金會食品營養中心主任許惠玉說，在料理中適度、適量的使用鹽、糖、醬油、醋等醬料，可促進人的食欲，但要慎防吃下過多的鈉，避免造成身體負擔。

天冷痠痛找上門 貼外用貼布注意6點

冬天氣溫下降，許多人的身體出現痠痛，因氣溫下降會導致血管收縮影響循環，且交感神經活化使得身體對於外來刺激更加敏感，受傷的...

腦內4顆腫瘤 嬤罹罕見肺癌 單株抗體合併化療獲控制

六旬肺癌病人呂女士，某日外出接孫女下課返家後，在沙發上昏倒，家人怎麼叫都叫不醒，緊急將她送至醫院檢查，發現腦部有四顆腫瘤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。