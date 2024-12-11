男性照顧老年家人 家總：離職風險高

男人真命苦，主計總處調查發現，若照顧年滿六十五歲家人，男性離職風險大於女性一點六倍，而家庭照顧者關懷總會（家總）發現，近卅年男性照顧者占比從一成增至四成，從未學過照護，卻得照顧失能家人，壓力沉重，少部分人身心俱疲，加害被照顧者，引爆長照悲歌。

家總昨舉辦「二○二四大缺工時代-ESG友善長照職場論壇」，理事長陳維萍表示，男性照顧老年家人，離職風險更高，很可能工作不保，為此，提出「照顧不離職」友善長照職場六步驟，包括政策制定、雇主關懷信、正式公告、教育課程、意見調查及特殊個案服務，期待更多外部的資源及支持，讓家庭照顧者能照顧好自己及家人。

除了離職風險較高，家總最新調查發現，今年至今，國內爆發八起長照悲歌死亡案，加害人均為男性，這是自一○七年統計以來首次出現現象，家總秘書長陳景寧表示，這凸顯男性擔任照顧者時飽受壓力，但常礙於面子，不願向外求助，時間一久，撐不住了，就可能引發人間憾事。

「就像是在沒有任何裝備下，就要上戰場打仗的戰士。」家總秘書長陳景寧說，年逾五十歲男性於年輕時受過軍訓教育，大部分都當過兵，且在刻板印象下，幾乎不曾受過照護訓練，一旦照顧老邁雙親，或是另一半，常毫無心理的準備，也缺乏照顧的技巧。

家總調查資料顯示，一九九六年女性照顧者占九成，男性僅約一成，但女性照顧者降至六成，男性則增至四成。值得一提的是，媳婦照顧老邁公婆的比率不到一成，陳景寧表示，愈來愈多兒子擔負起照顧失能長輩的責任，這似乎也說明今年八件長照死亡案例中，為何加害者均為男性。

為避免類似憾事一再發生，陳景寧提倡「照顧者解放運動」，希望社會鼓勵照顧者勇於向外求助，不要給照顧者更大的責任及壓力。此外，長輩如以重度失能，建議送至長照機構，由專業人員照顧，減輕照顧者負擔，甚至有機會重返職場。