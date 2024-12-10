藝術家施春茂「筆墨無境」揮毫巴黎 不一樣就是不一樣

融合書法與繪畫的藝術家施春茂，日前於巴黎舉辦「筆墨無境」當代書藝展。83歲的施春茂再訪歐洲，對藝術的探尋永無止境，在展覽現場揮毫時妙語如珠，分析書藝如闡述人生哲理，令巴黎觀眾驚呼不斷。

「筆墨無境-施春茂當代書藝展」（Le souffle del’infini）於11月13日至12月7日，在巴黎藝廊GalerieLibrairie Impressions展出，書藝作品風格是字、亦不是字、是畫、但畫中又有字，追求趣味與自由。施春茂接受中央社的專訪，他說：「我在本次歐洲之旅得到新靈感，將邁向『不一樣就是不一樣』的新創作階段，我期待在我過去的舊有基礎上，轉化出完全不一樣的新風格」。

1942年出生的施春茂，以書法家的身份貢獻於台灣，他曾是中華民國書法教育學會理事長，應教育部聘寫「國字標準字體表」，並長期在總統府與中正紀念堂書法班帶領民眾，桃李滿天下。然而，在學生時期亦曾習畫的他，始終對字與畫之間保持開放的態度，他說：「我心中總是想畫畫，便將書法化為畫的景物，將字的形狀解放。對我來說，書法不只是字，而是一個畫面。」

從書法到畫面，如施春茂在2023年所創作的「瘋狗浪」，是本次在巴黎展出的作品之一。畫面中的瘋狗浪3個字已從原本的字型與順序掙脫，成為互疊互融的新形狀，是施春茂由毛筆沾墨後一筆完成，讓墨的濃淡與潑濺去描寫瘋狗浪的真實景象。

施春茂在展覽現場向法國觀眾解釋：「浪不高，不叫浪，當台灣東北角的浪衝上來時，至少有3公尺，捲起浪來如瘋狗，讓人意想不到。」

「筆墨無境」特展在11月23日時，亦邀請巴黎當地的亞洲藝術史專家勞諾（Anne- Colombe Launois）與水墨畫家托卡（Caroline Tokar），與施春茂進行東西方書藝對談，吸引大量觀眾參與。

藝術史家勞諾曾於巴黎吉美博物館（MuséeGuimet）從事亞洲藝術教育多年，現為庫斯多迪亞私人基金會（Fondation Custodia）研究員。勞頓認為「瘋狗浪」所描寫的台灣地理現象，雖然法國觀眾從未看過，但可以靠作品中的線條感受其能量，她並解釋，相較於西方，東方所製作的毛筆吸水性強、含水量高，可以支持藝術家在一筆完成時所需要的種種變化。

對談活動沒有講台與椅子，氣氛隨興親切，像是東西方書藝愛好者的聚會，觀眾在2小時內隨著3位東西方藝術家在作品間遊走，不時提問。也許是書法家的藝術養成，施春茂總以四字成語精準妙答，引起現場頻頻驚呼，有時甚至是溫馨爆笑。

例如「無用之用」，是當藝術史家勞諾向觀眾介紹東方毛筆時，施春茂補充他所用的是大狼毫，而且必須是破舊、甚至是要被遺棄的筆，才能擁有散開的筆觸，這就是無用之用。

例如「物我一體」，是當水墨畫家托卡在看完「瘋狗浪」的線條後，介紹自己有一件作品是以圓點，像是保存期限很短的柿子，來表達生命的脆弱性。施春茂巧妙回應，從東方的角度稱為物我一體，代表物體與生命並無尊貴高低之分，人與萬物就是一個整體。

例如「物極必反」，是當施春茂以「永」字現場揮毫，介紹楷書、行書、草書、隸書、篆書的時候，談到介於秦朝與漢朝之間的「漢簡」字體，是最不受控、最適合展現藝術的非官方字體，在當時民間十分流行，引起現場觀眾熱烈討論，尤其疑惑當時秦始皇不是統一文字嗎？怎麼又會有其他的發展？施春茂笑答：「這就是物極必反啊！就像法國的藝術發展，始終追求自由一樣！」，語畢引起全場叫好！

已曾遊覽過經典歐洲藝術的施春茂，利用本次特展空檔，特別參觀威尼斯雙年展與巴黎瑪黑藝廊區，他說：「我想了解當代的藝術生態，如何從過往的古典、印象、抽象、超現實轉變至今」。

83歲的施春茂認為現代的「藝術」與「生活」已無界限，而「行為藝術」的發展最成熟有趣。施春茂解釋：「在過去，藝術家在創作時需要有詳細的規劃，並利用繁複的媒材將作品實踐出來，展現專業。但是到了現在，藝術就是生活，生活就是藝術，在過去不被重視的小事，只要你有觀念，並且以行為展現，人人都可以是藝術家，就像我們此刻的訪談也是藝術。」

非常喜愛巴黎的施春茂說：「從事藝術的人如果沒有來過巴黎，將會是最大的遺憾，巴黎雖然是一座古城，但巴黎人所創作的都是新觀念，這給我很大的啟發。回台灣後如果要再辦一次新的書法展，我的題目將會是：『不一樣就是不一樣』，我想將我過去的風格轉化，在舊的基礎上做更新的東西。」

已於巴黎圓滿落幕的「筆墨無境」當代書藝展以3大主軸呈現：「離相非相」展現筆墨的動感與律動，釋放文字的具象形狀;「眾花喧嘩」以視覺藝術的方式呈現書法，並加上豐富的色彩表現;「倉頡繆思」 則重新思考字形結構與其造字意涵，探索漢字的可能。

法國觀眾蘇西（Suzy）說：「我正在學中文，我很愛亞洲藝術，我自己有在畫畫，就像施春茂說的那樣，我也是站著用全身力氣在畫畫，我很同意他說的：『雖然是由意識開啟了繪畫，但之後會由繪畫帶著意識前行』。」

台灣觀眾吳怡潔說：「我從小學就跟施春茂老師在中正紀念堂裡學了9年的書法，這是一個很好的藝術，很經濟，只要紙和筆就可以實行，像我現在在巴黎也可以隨手就開始。書法中包含著豐富的文化背景與歷史，這次的特展結合當代藝術，我非常喜歡。」

「筆墨無境」當代書藝展期間，施春茂亦前往巴黎東郊國際初中（Lycée international de l'est Parisien）為學生示範書法教學，與盧昂法台文化交流協會暨賈德書畫工作室（Au fil du pinceau）進行台法書藝交流活動。