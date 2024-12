美秀集團再登WE ARE 文總推線上活動抽錄影門票

美秀集團2025年再登上文總特別節目「WE ARE 我們的除夕夜」,此外還有樂團百合花、饒舌歌手高爾宣OSN、PIZZALI等卡司,參加「票選K歌金曲」線上投票則有機會獲得錄影門票。

美秀集團去年於WE ARE節目中,特別與台灣電力公司電力修護處與灣聲樂團跨界演出。美秀集團吉他手修齊今天透過文化總會分享,參與演出令他印象最深刻的是,當他與奶奶一起在電視機前面收看時,「因為我奶奶看到我在電視上,她真的很開心,我看到也覺得很開心。」

「2025 WE ARE 我們的除夕夜」由文總製作、三立電視首播,文總繼上週公布ABAO阿爆(阿仍仍)、林美秀、芒果醬Mango Jump等演出名單後,今天再分享節目演出陣容,包含剛當上爸爸的高爾宣OSN、美秀集團、樂團百合花、新興饒舌廠牌Multiverse Music(M.V.M)、新生代R&B全製作唱跳歌手王ADEN,以及饒舌歌手PIZZALI。

樂團百合花以台灣傳統音樂南管唱曲、北管掛詞曲牌、月琴唸歌為創作基底,多次入圍金曲獎、金音獎,這次他們將帶著第3張專輯「萬事美妙」登台演出。百合花表示,2025年春節期間除好好休息、交換紅包,最期待的就是能和家人在電視前看自己表演。

自「大嘻哈時代」選秀節目嶄露頭角的新興音樂廠牌Multiverse Music (M.V.M),則將號召Macdella、EyeballRay、SheATH、Yappy、DREW共5名成員,聯手為WE ARE注入饒舌能量。

文總秘書長李厚慶表示,為鼓勵年輕人發展創意與追求夢想,文總近幾年持續推廣台灣饒舌音樂,如嘻哈節目兼實體演唱會「校長兼撞鐘」,以及上個月圓滿落幕的「萬華大鬧熱」艋舺有嘻哈系列活動,這次希望能透過WE ARE年度盛大舞台,讓更多人感受到台饒豐沛多元的創造力與活力。

文總春節特別節目「2025 WE ARE 我們的除夕夜」將於2025年1月28日晚上7時播出。即日起至12月19日另可參與「WE ARE 我們的除夕夜 票選K歌金曲」活動,投票即能抽獎WE ARE除夕節目錄影門票,詳細資訊請關注文化總會Facebook、Instagram粉絲專頁。