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屏東工廠排黑煙 環保局：未達違法標準 已勸導

中央社／ 屏東縣10日電

屏東南州鄉網路社群平台民眾反映，有飼料廠排放黑煙還聞到惡臭，縣府環保局今天派員稽查，初步判定未達違反空氣污染防制法標準；已建議廠商改善方式，減少污染物產生。

臉書（Facebook）地方社團「南州在地大小事」今天有網友貼文並附上照片表示，近南州交流道附近有間工廠排放黑煙；還有網友回覆，行經此處時聞到惡臭。

屏東縣環保局稽查科長朱博文今天接受中央社記者電訪表示，看到民眾貼文後已派員稽查，此飼料廠以木材作為燃料，鍋爐剛起爐時煙塵瞬間較高，待燃燒較完全後即恢復正常。依空氣污染防制法規定，目測判煙不透光率停止、開始運轉時可到40％，1小時內超過不透光率20％累積時間不得超過3分鐘。今天稽查1小時內不透光率未有超標情形。

由於環保局到訪時未能觀測起爐情形，朱博文表示，後續會再關注，已建議廠商起爐時先投放助燃劑，避免因爐溫不穩導致燃燒不完全，產生粒狀污染物。工商廠、場違反空污法可處新台幣10萬元以上2000萬元以下罰鍰。

屏東縣 環保局 飼料

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