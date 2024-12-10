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曾跌入油鍋…8歲童愛上桌球日揮拍逾百次 成陽光獎最年輕得主

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
皓辰身上雖有疤痕牽制仍熱愛桌球，每日勤奮練習。圖／陽光基金會提供
皓辰身上雖有疤痕牽制仍熱愛桌球，每日勤奮練習。圖／陽光基金會提供

為鼓勵顏損及燒傷學子克服逆境向學、追夢，陽光基金會設立「陽光獎助學金」，今年總共590名陽光學子獲獎助學金、10人獲「陽光獎」殊榮。其中一名得獎者是年僅8歲的康皓辰，3歲時不慎跌入地上油鍋，左手、後背延伸至大腿35%面積深度燙傷，上小學後加入桌球隊，即便壓力衣、疤痕牽制動作，他每日仍蹲掉、揮拍數百次，從不喊苦也不放棄，立志成為桌球國手。這次皓辰獲獎，創下陽光獎歷來最年幼的得獎者紀錄。

陽光基金會72年設立「陽光獎助學金」，至今已逾2萬人次受獎；110年並增設「陽光獎」，鼓勵自己或父母正值傷病逆境，仍以正向態度面對考驗的陽光青年學子。

8歲的皓辰，從小便以市場為家幫忙父母賣菜，3歲隨家人外出送菜時，因店家地板油漬不慎跌入地上油鍋，致左手、後背延伸至大腿35%面積深度燙傷，住院長達兩個多月，並歷經多次清創和植皮手術，皓辰左手肘更因疤痕無法彎曲，曾做過3次重建手術，不料卻因蟹足腫體質，除植皮處，連取皮處都長起厚疤，至今仍需整日穿著壓力衣以抑制疤痕增生。

皓辰爸爸說，晚上睡覺時疤痕特別癢，皓辰不經意總會抓破皮受傷流血，每天也要按摩疤痕復健。上小學後皓辰加入桌球隊，即便因穿著壓力衣及疤痕牽制蹲跑動作受限、與皮膚疤痕刺癢悶熱不適情形依舊，但他參與球隊練習從不缺席，每日數百次蹲跳揮拍從不喊苦也不放棄，下課後也總在市場一角持續練習，努力追求進步盼達到教練要求，更立志成為桌球國手。

上台領獎時，皓辰說「很開心獲獎，我要拿獎學金買好球拍，我會努力練習爭取比賽好成績。」皓辰爸爸媽媽則希望大家能以同理心對待，不要歧視和有色眼光，讓孩子心靈再受傷害。

陽光基金會執行長舒靜嫻表示，皓辰家境辛苦又遇燒傷意外，但他不受家庭條件及身上疤痕影響，立志朝目標前進令人感動；皓辰的身心重建過程中，陽光提供經濟補助、物資等資源協助外，並有心理師長期陪伴，透過遊戲治療幫助改善常做惡夢的創傷反應、並穩定情緒和心理發展，衷心期盼大家能為陽光孩子們加油，以同理、友善支持陪伴他們自信成長。

為支持燒傷顏損兒服務，陽光基金會與momo購物網即日起至12/31推出「為愛勇敢！燒傷顏損兒服務計畫」愛心百元捐活動，期間捐款滿額加碼抽陽光代言人任家萱Selina親筆簽名2025小陽光桌曆乙本；民眾也可上陽光基金會官網線上捐款 ，或撥打捐款服務電話：（02）2507-8006分機511。

壓力 捐款 爸爸

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