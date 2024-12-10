第二層健保擬納病體 病團籲加速精算落地執行

國衛院日前發表第二層健保政策險可行方案，擬全民可投保，包括病體，政府承擔開辦前5年病體財務風險，癌症希望基金會呼籲相關單位儘速精算內容，推動方案落地執行才是關鍵。

健保財務改革，因為台灣民眾平均每人有3.46張保單，健保署去年底委託國家衛生研究院進行「強化醫療保障探討全民健保協同商保的可行性」研究論壇，歷經1年左右各界專家學者的研討、溝通，第二層健保政策險可行方案今年11月5日被發表。

根據國衛院研究論壇提出可行方案第二層健保政策險擬運用健保署行政系統降低成本，與商業險公司進行公私協力，有效理賠健保未給付範圍。建議成立共保組織，設置儲備金共同承擔風險，全民皆可投保，包含病體，但須從一開始就投保，開辦初期由政府承擔病體風險，設理賠上限。

第二層健保給付內容為符合仿單適應症範圍，且通過醫療科技評估（HTA）具成本效益，但健保不給付的藥品，非現金給付，採取實物給付，由健保署統一議價；保費計算建議以社區費率或簡化的經驗費率，如以收入、年齡為調整因子等，財務以無盈無虧為原則。

第二層健保政策險保費收取及醫療費用支付方式，研究論壇提供方案建議透過健保署行政系統，統一收費、理賠，癌症希望基金會倡議發展部主任蔡士敏今天向媒體表示，推動方案落地執行才是關鍵，建議參考其他國家的醫療政策險，啟動下一步針對保險制度的精算。

蔡士敏說，第二層健保政策險初步規劃開辦前期3至5年開放所有自願參加台灣民眾投保，保費全額由民眾自行負擔、不排除病體，吸引大量民眾納保為目標，病體是否需要納保有爭議，癌症希望基金會樂見病體可購買，但期待保險制度需長久經營，建議需精算政府要負擔財政費用。

蔡士敏表示，現行採取病體納保國家僅有澳洲、中國，但皆有條件，如澳洲需要有1年等待期，建議行政院籌組跨部會第二層健保政策險策劃及推動小組，領導相關單位精算保障內容，端出具體可吸引保險公司加入及民眾投保內容，定期開會提出推動時程報告，才可能讓政策落地。