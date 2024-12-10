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泰雅博物館辦屈尺群傳統服飾田調 復刻百年前披肩

中央社／ 新北10日電
採用拼布技術結合不同經挑花織帶結合刺繡製作屬於烏來泰雅族屈尺群的披肩。圖／新北原民局提供
採用拼布技術結合不同經挑花織帶結合刺繡製作屬於烏來泰雅族屈尺群的披肩。圖／新北原民局提供

泰雅染織保存者尤瑪．達陸發表烏來地區泰雅族屈尺群傳統服飾田調，分析百年來傳統織紋與技法，與多種創新織紋刺繡、拼縫與纏繞技法。復刻百年前織紋的披肩也同步亮相。

國家重要傳統工藝泰雅染織保存者尤瑪．達陸（Yuma Taru）及野桐工坊團隊，今天在烏來泰雅民族博物館，發表「烏來泰雅族屈尺群傳統服飾文化田野調查織品研究成果」。

新北市原民局經濟建設科長王翠瑩晚間告訴中央社記者，團隊除研究屈尺群服飾的歷史脈絡，也與台灣大學人類學博物館合作，研究台大典藏的1920年左右烏來百年織品及部落家藏織品。

王翠瑩說，今年特別請尤瑪．達陸重製一組泰雅族屈尺群傳統披肩；復刻契機是24年前，烏來織女參觀台大人類學博物館，發見日本人類學者伊能嘉矩所採集的屈尺群藍底白色XO織紋泰雅族披肩。「XO織紋」為泰雅烏來屈尺群特色，故今年決定復刻一組披肩。

尤瑪．達陸與團隊表示，除記錄與解析物件內容、圖紋及技法，也分析記錄泰雅族視為珍貴物品的qongu（織布箱）的織布技法，建立專屬屈尺群傳統服飾織紋的資料。

團隊表示，因烏來比其他部落更早接觸外來文化，田調發現泰雅族人善於運用外來技術及材料創新實做，包括挑花結合刺繡的拼布技術披肩、刺繡技法製成色彩鮮豔的纏頭帕；藍色調無袖男子長衣。這些技法都是屈尺在地獨有特色。

原民局長Siku Yaway林瑋茜表示，烏來的織布文化復振30年，下午也舉辦「技藝工作坊」，讓編織者深入探討與交流傳統織布技藝。未來將培養在地年輕人才，深化族人認識社會歷史脈絡，展現無形文化資產。

團隊 泰雅族 烏來

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