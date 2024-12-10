泰雅博物館辦屈尺群傳統服飾田調 復刻百年前披肩

泰雅染織保存者尤瑪．達陸發表烏來地區泰雅族屈尺群傳統服飾田調，分析百年來傳統織紋與技法，與多種創新織紋刺繡、拼縫與纏繞技法。復刻百年前織紋的披肩也同步亮相。

國家重要傳統工藝泰雅染織保存者尤瑪．達陸（Yuma Taru）及野桐工坊團隊，今天在烏來泰雅民族博物館，發表「烏來泰雅族屈尺群傳統服飾文化田野調查織品研究成果」。

新北市原民局經濟建設科長王翠瑩晚間告訴中央社記者，團隊除研究屈尺群服飾的歷史脈絡，也與台灣大學人類學博物館合作，研究台大典藏的1920年左右烏來百年織品及部落家藏織品。

王翠瑩說，今年特別請尤瑪．達陸重製一組泰雅族屈尺群傳統披肩；復刻契機是24年前，烏來織女參觀台大人類學博物館，發見日本人類學者伊能嘉矩所採集的屈尺群藍底白色XO織紋泰雅族披肩。「XO織紋」為泰雅烏來屈尺群特色，故今年決定復刻一組披肩。

尤瑪．達陸與團隊表示，除記錄與解析物件內容、圖紋及技法，也分析記錄泰雅族視為珍貴物品的qongu（織布箱）的織布技法，建立專屬屈尺群傳統服飾織紋的資料。

團隊表示，因烏來比其他部落更早接觸外來文化，田調發現泰雅族人善於運用外來技術及材料創新實做，包括挑花結合刺繡的拼布技術披肩、刺繡技法製成色彩鮮豔的纏頭帕；藍色調無袖男子長衣。這些技法都是屈尺在地獨有特色。

原民局長Siku Yaway林瑋茜表示，烏來的織布文化復振30年，下午也舉辦「技藝工作坊」，讓編織者深入探討與交流傳統織布技藝。未來將培養在地年輕人才，深化族人認識社會歷史脈絡，展現無形文化資產。