進口茶含未准用防腐劑水楊酸 醫曝1狀況要注意

許多產品會標榜含有水楊酸，宣稱可達到抗痘、去角質等效果，不過這可不是合格的食品添加物，衛福部食藥署今公布，在邊境攔截4批來自斯里蘭卡的茶葉，含有每公斤0.04至0.1公克不等的水楊酸。醫師指出，雖劑量不至於中毒，但要留意可能產生的過敏反應。

食藥署今天公布最新邊境檢驗不合格產品清單，副署長林金富表示，斯里蘭卡輸入的4批進口茶包，有農藥和防腐劑超標問題，其中3批由達飛國際企業股份有限公司進口，品牌均為STASSEN，其中一款「橙茶」檢出每公斤0.1公克的防腐劑水楊酸、「薄荷茶」為每公斤0.04公克的防腐劑水楊酸、「南非國寶蜜樹茶」有2款防腐劑超標，分別為每公斤0.03克的防腐劑苯甲酸，以及每公斤0.04公克的防腐劑水楊酸。

另外一款不合格產品，則是昌祐國際有限公司從斯里蘭卡進口的薄荷葉茶，檢出殘留農藥賜諾殺每公斤0.88毫克，製造廠為DILMAH CEYLON TEA COMPANY PLC.，品牌為DILMAH，這4批共20.7公斤全數退運或銷毀。

林口長庚紀念醫院臨床毒物中心主任顏宗海說，民眾常聽到的阿斯匹靈，其主要代謝物就是水楊酸，本次公布的檢出劑量，雖不至於導致水楊酸中毒，但仍要留意可能出現的過敏症狀，可能出現的症狀包括皮膚蕁麻疹等不適症狀。