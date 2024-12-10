快訊

雙城論壇恐取消？若中共持續軍事脅迫 知情人士揭3可能：我方不排除喊停

不是因為心動才臉紅！日本「蘋果病」現蹤症狀曝 台大醫揭高危險族群

朝野協商爆舌戰！韓國瑜坦言「羨慕沈伯洋髮型」 韓式幽默緩和氣氛

聽新聞
0:00 / 0:00

進口茶含未准用防腐劑水楊酸 醫曝1狀況要注意

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
昌祐國際有限公司從斯里蘭卡進口的薄荷葉茶。圖／食藥署提供
昌祐國際有限公司從斯里蘭卡進口的薄荷葉茶。圖／食藥署提供

許多產品會標榜含有水楊酸，宣稱可達到抗痘、去角質等效果，不過這可不是合格的食品添加物，衛福部食藥署今公布，在邊境攔截4批來自斯里蘭卡的茶葉，含有每公斤0.04至0.1公克不等的水楊酸。醫師指出，雖劑量不至於中毒，但要留意可能產生的過敏反應。  

食藥署今天公布最新邊境檢驗不合格產品清單，副署長林金富表示，斯里蘭卡輸入的4批進口茶包，有農藥和防腐劑超標問題，其中3批由達飛國際企業股份有限公司進口，品牌均為STASSEN，其中一款「橙茶」檢出每公斤0.1公克的防腐劑水楊酸、「薄荷茶」為每公斤0.04公克的防腐劑水楊酸、「南非國寶蜜樹茶」有2款防腐劑超標，分別為每公斤0.03克的防腐劑苯甲酸，以及每公斤0.04公克的防腐劑水楊酸。

另外一款不合格產品，則是昌祐國際有限公司從斯里蘭卡進口的薄荷葉茶，檢出殘留農藥賜諾殺每公斤0.88毫克，製造廠為DILMAH CEYLON TEA COMPANY PLC.，品牌為DILMAH，這4批共20.7公斤全數退運或銷毀。  

林口長庚紀念醫院臨床毒物中心主任顏宗海說，民眾常聽到的阿斯匹靈，其主要代謝物就是水楊酸，本次公布的檢出劑量，雖不至於導致水楊酸中毒，但仍要留意可能出現的過敏症狀，可能出現的症狀包括皮膚蕁麻疹等不適症狀。  

針對水楊酸中毒劑量，每公斤150毫克以下不造成中毒現象、每公斤150至300毫克為輕度至中度中毒、每公斤300至500毫克為重度中毒、超過每公斤500毫克會致死、如每天攝入每公斤超過100毫克，連續2天以上可能會造成慢性中毒。 

達飛國際企業股份有限公司從斯里蘭卡進口的薄荷茶。圖／食藥署提供
達飛國際企業股份有限公司從斯里蘭卡進口的薄荷茶。圖／食藥署提供

中毒 斯里蘭卡 防腐劑

延伸閱讀

知名美式賣場印度薑黃粉違規 農藥超標邊境攔截

越南胡椒驗出蘇丹色素 已近160公斤流入市面

食藥署：越南「蘇丹紅」黑胡椒粉破百公斤 流入新北市等6縣市

陸進口大閘蟹驗出世紀之毒 好市多印度薑黃粉農藥超標

相關新聞

走4小時才能消耗！夜市小吃熱量冠軍曝光 營養師：邊走邊吃也難瘦

夜市是台灣的特色文化，美食小吃應有盡有，但享受佳餚之餘也可別攝取過多熱量。營養師高敏敏在臉書公布多種夜市小吃的熱量表，其中雞排竟然還擠不進前三名，高敏敏提醒大家很多食物的鈉含量都非常容易超標，即使邊走邊吃也瘦不下來，因此把握4原則，才能吃得開心又無負擔。

打少女針、精靈針女控右眼險瞎！衛生局教選醫美撇步

桃園陳姓醫師遭訴到台中替李姓女子在眉心等處打「少女針」、「精靈針」微整形，造成李女右眼視力永久無法恢復重傷，被台中地檢依...

阿卡貝拉唱iPhone鈴聲爆紅 五月樹MayTree來台獻唱

疫情期間，韓國阿卡貝拉團體五月樹（MayTree）意外以無伴奏人聲創意模仿微軟Windows開機音樂與iPhone鈴聲爆...

台1線高架橋三重往新莊橋段搶修 即起至12日封閉一車道

新北養工處檢測橋梁時發現，台1線中山高架橋三重往新莊方向，約在三重中華路上方P43橋墩位置橋面板混凝土有異常裂紋現象，必...

未來1周先暖後冷 周六不排除強烈冷氣團、下周再有較強冷空氣南下

「2024台北馬拉松」15日周日登場，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，目前來看周日受大陸冷...

國產牛肉節15日登場 50元銅板價就可品嘗台南牛肉湯

台南市政府將於15日在善化啤酒廠舉辦「94愛國產牛肉」活動，邀請7家清燙牛肉店家（阿裕、鴻牛、牛莉莉、和味、宇航、勝立及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。