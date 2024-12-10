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消基會：供過於求蛋價卻漲 公平會應調查

中央社／ 台北10日電
從禽流感疫情之後，雞蛋價格就回不去了。（路透）
從禽流感疫情之後，雞蛋價格就回不去了。（路透）

消基會指出，蛋價10月下旬漲新台幣3元、11月上旬漲2元，供過於求下2度調漲，引起關注；近期產量激增，12月上旬終於回跌2元；但換通路零售價逆勢微漲，呼籲公平會應調查。

國產雞蛋價格目前純粹由蛋雞產業、全國各地蛋商公會議定價格，農業部因之前提供資訊被指介入價格決定，已不再提供產銷資訊。

然而10月下旬、11月上旬2度在供過於求下逆勢調漲，引發關注。消費者文教基金會質疑蛋價決定缺乏監督機制，呼籲公平交易委員會介入調查。

加上近來雞蛋日產量持續攀升，產業界終於決定12月3日產地價、4日批發價各回跌2元。

可是這次換成通路的零售價在上週反向將最平價的洗選蛋每盒微調零售價。通路商告訴中央社記者，這是跟進市場調查其他通路的售價後，所訂定的售價。

雞蛋價格每次調整的價差雖不大，但價格漲、跌已顯紛亂，違反市場供需機制，且又是中低收入的蛋白質重要來源。消基會執行董事徐則鈺告訴中央社記者，價格漲跌應反映供需實況，否則市場運作會紛亂，影響消費者權益，呼籲公平會應進行調查。

另外，通路商也說，對於上週產地價、批發價回跌2元，零售價會在下次進貨後反映，可能是下週。

關於近期蛋價波動，農業部官網顯示，國產雞蛋日產量從9月下旬左右起達12萬5000箱或以上，處在供過於求狀態。農業部說，前2次調漲是10月下旬批發價調漲3元，10月28日起變成每台斤34元，產地價則從10月30日起漲為每台斤24.5元。

11月過後，洗選蛋零售價又漲2元，最便宜單價從每盒43元，變成45元。農業部說，這是因為11月4日起批發價漲2元，變成每台斤36元，產地價6日起變成26.5元。

農業部說，供過於求下，產地價、批發價逆勢上漲，引發關注。11月底、12月初日產量持續攀升到12萬6500箱，雞蛋產業終於在3日將產地價回跌2元，變成每台斤24.5元，隔天4日批發價回跌為每台斤34元。但是換成通路零售價逆勢微漲。

售價 農業部 雞蛋

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