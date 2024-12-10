國產牛肉節15日登場 50元銅板價就可品嘗台南牛肉湯

台南市政府將於15日在善化啤酒廠舉辦「94愛國產牛肉」活動，邀請7家清燙牛肉店家（阿裕、鴻牛、牛莉莉、和味、宇航、勝立及蠻牛）現場烹調，來現場一次就能吃到多家現沖的牛肉湯美味。

農業局表示，當天還有4家在地創意國產牛肉店家將帶來台式、西式，日式及越式的異國風牛肉料理。當日會場搭配消費滿額集章，只要達200元（100元可集1點，集滿2點）能換取50元清燙牛肉湯購物券（限量），憑券以銅板價50元換購一碗牛肉湯。

台南市牛肉湯美味全國知名，近年來台南市牛肉店家陸續榮獲米其林指南之入選餐廳及必比登推介店家名單，每一家勾勒出不同的清燙滋味，值得民眾前來品嘗，將其美味收入自己的美食口袋名單中。

市府指出，每年大概有9900頭牛在台南市善化屠宰場進行分解，並在第一時間將溫體牛肉配送到各店家，讓民眾品嚐到最新鮮的在地美味。12月15日在善化啤酒廠舉辦的國產牛肉節，現場搭配啤酒十分對味。

會場上另有「牛肉料理王」評選競賽，由台南晶英酒店、洪廚囍宴及鮮鮮手作坊組隊參加，每家以國產牛肉結合台南農產及台灣啤酒入菜，分別做出2道創意料理，由民眾擔任品嘗員參與投票，品嘗員採線上報名（70名）及開放現場報名（30名），歡迎民眾踴躍參加，將可一次體驗6道創意美食。

對美食講座有興趣的民眾，可線上報名參加知名產地記者-陳志東主講「台南牛肉湯-從牧場到餐桌這段路」，一邊聽一邊淺酌TCRC特調的「台南牛肉湯雞尾酒」微醺滋味。

除此之外，善化啤酒廠配合當日活動將提供限量芒果啤酒免費試飲，「94愛買市集」消費滿200元還能抽「單人東京來回機票」大獎！

農業局表示，今年邀集在地25家國產牛肉店家推出「到店消費享優惠活動」，民眾於12月5日至12月25日至配合店家消費滿額就可享受店家專屬優惠。

好南入手網址：https://www.haonanbuy.com/

品嘗員報名網址：https://www.accupass.com/go/beefcooking1215