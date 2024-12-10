9至11月颱風生成15個偏多 近台颱風也高於平均值

氣象署今天表示，今年到了晚秋仍有颱風警報，因此大眾對2024年颱風特別有感；統計西北太平洋9至11月平均颱風生成10.87個，今年生成15個，而近台颱風2個，也高於平均值1.27個。

中央氣象署今天在「報氣候－中央氣象署」臉書（Facebook）表示，根據1991到2020年統計數據，西北太平洋颱風生成數量每年平均25.4個；今年截至目前為止，共生成25個颱風，並沒有明顯偏多。

不過，氣象署表示，以往颱風大多集中在7至10月，而今年9至11月生成颱風數量確實較氣候平均值偏多（9至11月平均生成10.87個，今年生成15個）；此外，秋季接近台灣的颱風數量也較氣候值略偏多（9至11月平均1.27個，今年近台颱風2個）。

氣象署舉例，今年10月侵襲台灣的颱風山陀兒、康芮，還有11月差點登陸台灣的天兔；而11月甚至出現「4颱共存」現象，銀杏、桔梗、天兔、萬宜從西到東一字排開，分布範圍一路從越南東部，橫跨到太平洋上的關島。

氣象署說明，颱風接近或影響台灣與否，牽動著大眾對颱風的直觀感受，通常10月已是颱風季尾聲，今年卻到了晚秋，仍有颱風警報，這也是為什麼大家對2024年颱風特別有感。

氣象署解釋，今年西太平洋海溫顯著偏暖，而且範圍大、持續時間長達數個月，這樣的異常高海溫，提供西北太平洋熱帶擾動發展良好條件，再配合其他環境因素，像是熱帶波動、垂直風切等，才讓今年秋颱如此活躍。