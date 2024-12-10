聽新聞
0:00 / 0:00
柳營奇美關懷癌友演唱會 歌手彭佳慧、許富凱等人獻唱
台南柳營奇美醫院今下午辦理「聽希望在唱歌 抗癌有我一起」關懷演唱會，藝人林美秀、彭佳慧、許富凱等人到場，希望以音樂或詼諧脫口秀傳遞正向力量，為癌症患者及其家屬加油打氣。
演唱會安排在柳營奇美醫院會議廳舉行，吸引逾500名癌友、家屬及醫護同仁一同參與，開唱前，由柳營奇美特聘教授曹朝榮、血液腫瘤科主任林正耀、護理部部長蕭素秋以及提早南下的藝人林美秀、張鳳書等人，分別帶領醫護同仁與志工，帶著滿滿愛與祝福走訪病房為癌症病友送上關懷。
演唱會上，由林美秀、彭佳慧、許富凱攜手接力演唱，現場氣氛熱烈，動人樂曲感動了在場每一位，大家在音樂陪伴，暫時忘卻病痛及壓力。
柳營奇美醫院院長黃順賢表示，今年是醫院第17次與癌症希望基金會共同舉辦「聽希望在唱歌」關懷演唱會，歷年來在眾多知名歌王歌后以精彩歌曲表演帶來正能量，期望透過舉辦充滿溫度音樂會，能讓病友與家屬有正向目標，再次獲得動力繼續向前行。
癌症希望基金會執行長蘇連瓔表示，抗癌對病友和家人都是條艱辛、漫長的道路，透過音樂可抒發情緒、緩解壓力，期待透過每一場演唱會給予病友、家屬及醫護，傳遞正向力量。
曹朝榮指出，抗癌除藥物治療外，心靈上支持也是相當重要。演唱會不僅是一場音樂盛宴，更是癌友及其家屬心靈的交流平台，能讓每位參與者在音樂陪伴下，感受到社會關懷與支持，而醫療團隊參與，更能讓病友們知道抗癌路上他們並不孤單。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言