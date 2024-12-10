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走4小時才能消耗！夜市小吃熱量冠軍曝光 營養師：邊走邊吃也難瘦

聯合新聞網／ 綜合報導
夜市的小吃誘人，卻又隱藏高熱量危機，營養師提醒把握4原則，才能吃得開心又無負擔。圖／聯合報系資料照片
夜市的小吃誘人，卻又隱藏高熱量危機，營養師提醒把握4原則，才能吃得開心又無負擔。圖／聯合報系資料照片

夜市是台灣的特色文化，美食小吃應有盡有，但享受佳餚之餘也可別攝取過多熱量。營養師高敏敏在臉書公布多種夜市小吃的熱量表，其中雞排竟然還擠不進前三名，高敏敏提醒大家很多食物的鈉含量都非常容易超標，即使邊走邊吃也瘦不下來，因此把握4原則，才能吃得開心又無負擔。

高敏敏在臉書粉專透露，之前曾聽粉絲說「夜市邊走邊吃應該會瘦吧！」對此她也公布夜市小吃熱量圖鑑，上頭有多種大家耳熟能詳的知名美食，第一名是牛肉麵，一碗就有870 Kcal（千卡），慢走249分鐘才能消耗掉；第二是涼麵，一盤653 Kcal，慢走187分鐘才能消耗；第三是珍珠奶茶，一杯650 Kcal，慢走186分鐘才能消耗。

至於大家最愛的雞排則是排名第四，一片630 Kcal，慢走要花180分鐘來消耗，其他如鹽酥雞、大腸包小腸、臭豆腐等，都要花上兩個半小時來慢走消耗；地瓜球、胡椒餅、肉圓、章魚燒等也要花一個半小時，熱量最少的蕃茄蜜餞糖葫蘆，一支100 Kcal，至少慢走29分鐘才能消耗，由此可見逛一趟夜市下來，吃進肚子裡的熱量非常可觀。

高敏敏表示夜市小吃為了保留料理的美味，許多醬汁調味的鈉含量很高，因此隨便吃都很容易超標，如果逛夜市想要低卡少負擔，建議掌握以下4原則：

優先選烤物：避免裹滿麵粉的炸物，減少熱量的攝取

少吃加工食材：例如烤魷魚、烤玉米都是加工過程較少的食材

飲料選無糖：選無糖茶飲最好，避免再喝高糖分飲料

與親友分食：分擔熱量、增進感情

夜市 小吃 營養師

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