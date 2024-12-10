打少女針、精靈針女控右眼險瞎！衛生局教選醫美撇步

桃園陳姓醫師遭訴到台中替李姓女子在眉心等處打「少女針」、「精靈針」微整形，造成李女右眼視力永久無法恢復重傷，被台中地檢依過失重傷害罪嫌起訴。衛生局建議，民眾選擇醫美，務必「3認、2選、1不要」。

起訴書指出，李女指控49歲陳醫師在她的眉毛上、眉心微整形，造成她右眼灼熱視網膜中風，視力永久無法恢復重傷；陳男否認犯行，稱併發症和風險李女完全知情，他打在李女指定的額頭、眉弓骨脊上等，最安全標準。檢方認為，陳未告知風險，又違反仿單警告，依過失重傷害罪嫌起訴。

台中市衛生局說明，衛生局曾在2021年接獲民眾檢舉西屯區一家美學坊，執登在桃園的陳姓醫師在該美容坊為其微整形，經查，該美學坊非合法申請設立的醫療機構，陳醫師具有醫師資格，但因違反醫師法執業處所規定，罰2萬元。

衛生局呼籲，民眾選擇美容醫學時，務必「3認、2選、1不要」，其中「3認」為確認是否為合格醫療院所、是否具資格醫護，以及是否與醫師面對面溝通、專業諮詢、確認是否有事先完整風險告知，包括藥物使用、採何種術式、麻醉方式、並簽具手術、麻醉同意書及說明書。

衛生局說明，「2選」為選擇有明顯揭示診所服務項目、收費、機構開業執照及醫師專長、證書等，並有完整資訊揭露、公開及透明化之醫療院所、選擇有經美容醫學認證及使用合格儀器之醫療院所。「1不要」為不要輕信美容師推銷課程，如優惠套餐、最新科技、美容聖品等。