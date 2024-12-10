台1線高架橋三重往新莊橋段搶修 即起至12日封閉一車道
新北養工處檢測橋梁時發現，台1線中山高架橋三重往新莊方向，約在三重中華路上方P43橋墩位置橋面板混凝土有異常裂紋現象，必須盡速改善避免惡化加劇，昨晚緊急封閉外側車道搶修，僅留內側一車道供車輛通行，預計12日上午6時前可以完成修復恢復通車。
養工處說明，台1線高架道路三重中華路上方路面經巡查發現異常裂紋，經開挖發現橋面板混凝土有開裂現象，為避免持續擴大危及橋梁結構安全，在緊急會同交通局、交通大隊討論搶修期間交維方式後，決定立即從9日晚間開始24小時不間斷搶修作業，為確保搶修期間下方新北大道一段車輛通行安全，將封閉新北大道一段內側車道，但中間車道及外側車道仍可通行。
養工處長鄭立輝說明，中山高架橋是交通部公路局在40年前興建，民國100年台北縣升格時，公路局在全面進行耐震補強後，將中山高架橋委託由新北市政府維管至今，依規定每2年需定期檢測橋梁，最近檢測時發現異常，立即進行緊急修復，以確保安全，搶修期間請行經車輛依照現場義交指揮通行，造成不便敬請見諒。
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