快訊

雙城論壇恐取消？若中共持續軍事脅迫 知情人士揭3可能：我方不排除喊停

不是因為心動才臉紅！日本「蘋果病」現蹤症狀曝 台大醫揭高危險族群

朝野協商爆舌戰！韓國瑜坦言「羨慕沈伯洋髮型」 韓式幽默緩和氣氛

台灣小學教師登羅馬藝術展 兒子幫報名圓逐夢之路

中央社／ 羅馬10日專電
現職為台灣國小教師的藝術家徐珈惠的兒子替她報名圓夢，讓她的作品入圍參加羅馬國際藝術展。中央社
現職為台灣國小教師的藝術家徐珈惠的兒子替她報名圓夢，讓她的作品入圍參加羅馬國際藝術展。中央社

一張入圍羅馬國際藝術展的台灣畫作，背後是一位中年國小教師的藝術逐夢之路。

現職為台中市崇光國小教師的藝術家徐珈惠，從小美術科班出身，雖從事教職近30年，仍難忘創作熱情，常參加國內畫展，包括明年2月將在台中市文化中心舉辦「50贏心」油畫個展。然而外語能力有限的她，過去從未奢想勇闖國際藝術展。

徐珈惠的獨子去年赴美讀書，兒子決心用自己的英語替母親圓夢，幫徐珈惠報名參加12月6到19日在羅馬舉行的國際藝術展（ROME INTERNATIONAL ARTFAIR 2024），一舉入圍，讓徐珈惠的作品登上國際舞台。

笑容靦腆、講話羞怯的徐珈惠接受中央社訪問時表示，她從小在父母栽培下學習鋼琴，後因熱愛繪畫，從音樂班「逃往」美術班，國中、高中、大學、研究所一路接受美術科班教育，獲得台中教育大學美術碩士後，在國小擔任教職，不只美術，各種科目都要教。

徐珈惠說，結婚生子後，她多年來生命最大重心是擔任「母親」角色，20多年來雖持續參加國內聯展，但不再像年輕時到處努力衝比賽，直到兒子去年赴美念書，她有更多時間投入創作，兒子看到她這麼努力，也開始上網找國際藝術展資訊，幫她送出作品參賽。

徐珈惠說，小孩獨立後，家人鼓勵她「做回自己」，她此次首度單槍匹馬出國參展，也是第一次來義大利，因語言不通心情相當忐忑，「但我還是想試試看，也想給兒子當示範，兒子在異鄉求學要靠自己一個人，我想讓他知道媽媽也很勇敢。」

徐珈惠自述創作歷程，她的第一個10年是學院寫實派，第二個10年是「半具象、抽象」，她近20年則因修習禪學，創作傾向道法自然。

她表示自己29歲時曾遇到一些事情走不出來，心情跌到谷底，只能用抽象創作描述「說不出口的情緒」，繪畫是她20幾年來的心靈出口，因此她在明年屆齡50歲時，舉辦個展主題訂為「50贏心」，意指有時內在珈鎖打不開，需要時間與歲月去歷練。

徐珈惠感性表示，繪畫可以讓她跟自己對話，用色彩線條表達自我，「創作是一種成長，心鑰之鏡、藝術治癒，我常常獨自一人站在畫布前或欣喜若狂或潸然淚下，或打從心底，靜靜地微微一笑。」

徐珈惠6日抵達羅馬參加藝術展開幕式，她9日前往拜訪駐教廷大使李世明，並參觀使館正在舉辦的「心信相連」人工智慧藝術展。

台中市 羅馬

延伸閱讀

10萬盆花加持 新北三重鴨鴨公園白天花海夜光雕

黛咪摩爾「毀容」創事業高峰！入圍金球獎超爽反應曝

全國語文競賽暨學生美術比賽宜蘭創佳績 師生勇奪16項特優

TPBL／高錦瑋、克羅馬飆57分 雲豹獵攻城獅重返5成勝率

相關新聞

走4小時才能消耗！夜市小吃熱量冠軍曝光 營養師：邊走邊吃也難瘦

夜市是台灣的特色文化，美食小吃應有盡有，但享受佳餚之餘也可別攝取過多熱量。營養師高敏敏在臉書公布多種夜市小吃的熱量表，其中雞排竟然還擠不進前三名，高敏敏提醒大家很多食物的鈉含量都非常容易超標，即使邊走邊吃也瘦不下來，因此把握4原則，才能吃得開心又無負擔。

打少女針、精靈針女控右眼險瞎！衛生局教選醫美撇步

桃園陳姓醫師遭訴到台中替李姓女子在眉心等處打「少女針」、「精靈針」微整形，造成李女右眼視力永久無法恢復重傷，被台中地檢依...

阿卡貝拉唱iPhone鈴聲爆紅 五月樹MayTree來台獻唱

疫情期間，韓國阿卡貝拉團體五月樹（MayTree）意外以無伴奏人聲創意模仿微軟Windows開機音樂與iPhone鈴聲爆...

台1線高架橋三重往新莊橋段搶修 即起至12日封閉一車道

新北養工處檢測橋梁時發現，台1線中山高架橋三重往新莊方向，約在三重中華路上方P43橋墩位置橋面板混凝土有異常裂紋現象，必...

未來1周先暖後冷 周六不排除強烈冷氣團、下周再有較強冷空氣南下

「2024台北馬拉松」15日周日登場，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，目前來看周日受大陸冷...

國產牛肉節15日登場 50元銅板價就可品嘗台南牛肉湯

台南市政府將於15日在善化啤酒廠舉辦「94愛國產牛肉」活動，邀請7家清燙牛肉店家（阿裕、鴻牛、牛莉莉、和味、宇航、勝立及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。