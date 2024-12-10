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癌末患者愛登山 新竹國泰醫院藉VR助攻頂圓夢

中央社／ 新竹市10日電

新竹市田姓女子過去熱愛登山，但因罹癌難以完成登玉山看日出心願。新竹國泰醫院為此啟動圓夢計畫，爬上玉山以360度攝影鏡頭拍攝，讓田女透過虛擬實境（VR）完成夢想。

新竹國泰醫院向中央社記者表示，除了提供醫療服務，該院癌症護理團隊也希望透過其他方法幫助患者重啟對生命的熱情，因此找來VR團隊展開圓夢計畫。

新竹國泰醫院指出，癌症護理團隊經與罹癌田姓女子訪談，得知她過去喜歡登山、戶外活動，最大心願就是能夠登上玉山看日出，但開始治療癌症後力不從心，夢想難以達成。

癌症護理團隊與VR團隊討論後，決定登上玉山山頂以360度攝影鏡頭進行拍攝，讓田女在VR沉浸式體驗中得到心靈上力量，也感受到醫療照護團隊用心。

新竹國泰醫院院長曾英智表示，臨床照護病人主要在身體上疾病問題解決，透過VR能讓病人感受到醫療照顧不僅是解決生理病痛，更能深入病人心裡，使其感受生命溫度。

團隊 新竹 癌症

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