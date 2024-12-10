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3團3年打磨「神鬼人間道」 聚焦小劇場實驗美學

中央社／ 台北10日電
圖／翻攝自OPENTIX售票網
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由EX-亞洲劇團發起，集結身聲劇場、阮劇團合作，醞釀3年打造的實驗劇場「神鬼人間道」年底台北登場，匯聚代表北中南極具特色的小劇場團體，共同對命運、愛與幸福提問。

「神鬼人間道─台灣劇場未來式」計畫主持人、EX-亞洲劇團行政總監林浿安今天受訪分享，多年前他們與身聲劇場創辦人吳忠良在一次機緣下，對劇場人如何用創作面對社會與時代浪潮有共同好奇，期待合作小劇場、探究表演美學的對話，但吳忠良卻在2021年意外逝世。

為實踐當年承諾，林浿安發起計畫撮合分布台灣北、中、南3個擁有私人排練場的劇團，各自精選團員，同時接受3種不同的演員訓練功法，並獲得2022年國藝會「藝術未來行動」專案支持。

林浿安指出，參與計畫的13名演員歷經3年共學淬鍊，從互相參訪、磨合練習到統整歸納的公開製作成果「神鬼人間道」，不只增長表演功力，同時也為生命留下深刻體驗。

全劇結合日本作家宮澤賢治「銀河鐵道之夜」與希臘神話「普羅米修斯」探討犧牲、幸福的情節，並促成擁有不同背景的3團導演合作，包含印度裔的江譚佳彥、來自馬來西亞張偉來與台灣的汪兆謙，體現不同文化跨度融合。

江譚佳彥分享，3年合作對每名創作夥伴都是寶貴學習歷程，在協調並融合不同的想法、概念、方法和戲劇美學過程，投入大量時間與精力，但過程也成為計畫最有趣、值得的部分。

計畫顧問耿一偉今天也幽默形容，這次就像獨立書店聯盟般，讓各自運作的小劇場共同合作，學習彼此如何營運，期待這個3年期的計畫不會僅止於此，而是開啟更多小劇場凝聚、對話的可能性。「神鬼人間道」將於28日、29日在台北水源劇場演出。

劇場 希臘 馬來西亞

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