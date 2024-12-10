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調查：國中生加熱菸使用率0.8% 高中生1.9%
衛生福利部國民健康署今天指出，民國112年度青少年吸菸行為調查中，國中生加熱菸使用率為0.8%、高中職生為1.9%，與110年度調查相同，沒有明顯升降。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
國民健康署日前公布112年青少年吸菸行為調查結果顯示，國中生吸菸率為2.0%，高中職生吸菸率為6.7% ，吸菸率呈下降趨勢。不過調查顯示，吸菸青少年使用加味菸比例超過4成，國健署不排除評估調整禁用添加物等相關規範。
國教行動聯盟理事長王瀚陽今天質疑，上述調查結果，缺乏青少年使用加熱菸的數據，令人懷疑是否刻意隱匿。相關業者不斷提出「開放加熱菸，年增200億元菸捐稅」的訊息，如果照此估算，台灣將新增140萬年輕人使用加熱菸，家長團體決不會坐以待斃，任由菸商誘害青少年。
對此，國健署菸害防制組長羅素英解釋，針對吸菸行為影響因素、細部分析結果發現，會透過不同議題辦理記者會及發布新聞稿，分波段、議題、節慶等加強宣導
根據衛生福利部國民健康署提供資料，這次調查內容確實包括加熱菸使用率。112年國高中學生分別有超過2萬名完訪樣本，國中生加熱菸使用率為0.8%，高中職學生加熱菸使用率為1.9%；與110年度調查結果相同（國中0.8%，高中職1.9%）。
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