調查：國中生加熱菸使用率0.8% 高中生1.9%

夜市是台灣的特色文化，美食小吃應有盡有，但享受佳餚之餘也可別攝取過多熱量。營養師高敏敏在臉書公布多種夜市小吃的熱量表，其中雞排竟然還擠不進前三名，高敏敏提醒大家很多食物的鈉含量都非常容易超標，即使邊走邊吃也瘦不下來，因此把握4原則，才能吃得開心又無負擔。

2024-12-10 19:42