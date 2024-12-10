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流感疫情緩升 疾管署估農曆春節達高峰

中央社／ 台北10日電

冬天是呼吸道病毒好發時節，疾管署提醒，流感季從今年10月以來已累計61起死亡，為10年同期最高，疫情將於12月中下旬進入流行期，預估農曆春節達高峰，呼籲疫苗打好打滿。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧今天在例行疫報中說明，本流感季自今年10月1日起截至12月9日累計309例流感併發重症病例，年齡層以65歲以上長者占59%為多，另死亡病例累積61例，其中98%未接種本季流感疫苗；死亡數為近10年同期最高。

疾管署統計，上週流感門急診就診計7萬4324人次，較前一週7萬2715人次略升2.2%。此外，上週新增23例流感併發重症，包括20例H1N1、2例A未分型、1例B型，年齡介於未滿10歲至90多歲，另新增9例死亡均為A型H1N1，年齡介於50多歲至90多歲。

曾淑慧提醒，國內流感疫情尚未進入流行，但呈現緩升趨勢，預計12月中下旬進入流行，加上年末誕跨年、探親旅遊等活動頻繁，疾病傳播風險上升，呼籲65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，應儘速完成流感及新冠疫苗接種，以及早獲得保護力，降低感染後發生重症和死亡風險。

疾管署統計，截至12月8日止，公費流感疫苗接種數約552.6萬人次（疫苗使用率約83.9%），低於去年同期（607.3萬人次），另全國65歲以上長者流感疫苗接種率為42.6%，學齡前幼兒為58.5%，皆尚未達接種目標；COVID-19疫苗仍持續高於去年，已累計接種159.7萬人次，為去年同期（60萬）約2.7倍。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情部分，曾淑慧說明，12月3日至12月9日新增13例新冠併發重症本土病例，較前一週18例下降，自今年9月1日起截至12月9日，新冠併發重症本土病例累計388例，其中83例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多，其中自10月1日起通報的確定及死亡病例，未接種JN.1疫苗者均達98%以上。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎提醒，肺炎是國人10大死因第3名，其中肺炎鏈球菌是最主要的致病原因，尤其65歲以上民眾更是感染後併發重症及死亡的高危險族群。

李秉穎說，疾管署去年起已分3階段擴大提供13價結合型肺炎鏈球菌疫苗及23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗，呼籲未曾接種者儘速接種13價疫苗、符合接種間隔後接續接種者，則施打23價疫苗，透過完整接種，讓免疫效果最大化。

死亡 流感疫苗 疾管署

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