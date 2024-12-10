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鄭南榕特展在高史博 陳其邁：民主不會從天上掉下來

中央社／ 高雄10日電
高雄市長陳其邁。聯合報系記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁。聯合報系記者徐白櫻／攝影

「100%言論自由：鄭南榕和自由時代」特展今天在高雄市歷史博物館登場，市長陳其邁致詞表示，自由民主不會從天上掉下來，是一棒接一棒努力爭取，這次特展將讓年輕人更了解這段歷史。

今天是世界人權日，適逢美麗島事件45週年，陳其邁邀財團法人鄭南榕基金會，在國家人權委員會、財團法人二二八事件紀念基金會協助下，將「100%的言論自由：鄭南榕和自由時代」移師至高雄市立歷史博物館展出。

陳其邁及鄭南榕基金會董事長鄭竹梅、鄭南榕遺孀葉菊蘭、中央社董事長李永得、高雄市議長康裕成、民進黨立委林岱樺等人出席特展開幕式，共同追憶鄭南榕精神。

陳其邁致詞表示，高雄市立歷史博物館是二二八歷史現場，見證台灣民主化過程，在這裡舉辦鄭南榕特展非常適合；鄭南榕的不屈、打拚及為公益的精神，更是年輕一輩榜樣。

陳其邁說，這次特展有很多檔案等資料，可讓年輕人更清楚明白，民主不會從天上掉下來，而是一棒接一棒努力爭取而來；即使過程辛苦、有人犧牲、倒下，但仍一棒接一棒傳承，促進了台灣民主化艱辛過程。

葉菊蘭說，鄭南榕特展在高雄市歷史博物館登場，將許多內容呈現給市民，感謝陳其邁與康裕成等人支持，讓很多本土故事能在這裡大聲說出來。

財團法人鄭南榕基金會表示，希望藉由鄭南榕爭取言論自由的理念，銘記歷史經驗，深思人權、民主價值，以及堅守自由的意義，特展展期即起至2025年4月20日展出。

鄭南榕特展分為6大展區，以鄭南榕生平背景、民主運動、「自由時代」雜誌的經營理念為主軸，展出包括鄭南榕手稿、獄中書信、雜誌社檔案、法院傳票及影像資料，述說在威權體制下堅持民主理想的奮鬥歷程等。

鄭南榕 陳其邁

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