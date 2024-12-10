明起東北季風增強轉濕冷 周末大陸冷氣團接力下探10度

中央氣象署今天指出，未來一周是兩波冷空氣接力，明天傍晚起東北季風增強、水氣增多。周四、周五迎風面轉濕涼，周六至下周一清晨為另一波大陸冷氣團南下，各地明顯降溫，最冷時間點在周日至周一清晨，中部以北、宜蘭低溫約12至14度，局部地區受輻射冷卻影響可能下探10度左右。

氣象署預報員黃恩鴻表示，明天天氣與今天類似，環境吹東風，溫度持續回升，傍晚起東北季風增強、水氣增多。周四、周五迎風面轉濕涼，中南部多雲到晴。周六至下周一清晨為另一波大陸冷氣團南下，各地明顯降溫，周六水氣多，桃園以北、宜蘭及花蓮地區有局部降雨，下半天就會逐漸減少，到周一前轉為乾冷。

黃恩鴻指出，這波大陸冷氣團最冷時間點在周日至周一清晨，中部以北、宜蘭低溫約12至14度，局部地區受輻射冷卻影響可能下探10度左右，南部及花東地區則為15、16度。高溫部分，周六雲量偏多、整天濕冷，北部約14度左右，到了周一轉乾冷，白天可見陽光，北部可回升至19度，中南部可達20度以上。

另外，他也提醒，明天清晨桃園以北、彰化至台南有局部霧或低雲影響能見度。明晚起中部以北、澎湖、金門及馬祖風力也會增強。