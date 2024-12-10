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女醫美手術亡曝麻醉醫師不足 北市衛生局長揭中長期問題

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市議會警政衛生委員會今天審查衛生局預算。記者林佳彣／攝影
北市議會警政衛生委員會今天審查衛生局預算。記者林佳彣／攝影

北市日前發生一名女子在某醫美診所手術麻醉後不治，北市議員今指出麻醉醫師不足現況，衛生局長黃建華坦言如何兼顧增加醫師、保障病人權益是中長期問題，北市聯醫則說各院區都有至少2名麻醉醫師在交替。

北市議會警政衛生委員會今天審查衛生局預算，議員李建昌關切麻切醫師非常欠缺，甚至有人一天要趕好幾場，並舉例一位民眾要開刀，卻因開刀醫師比較菜、缺少麻醉醫師，使得他要痛2個多月才能開刀。

衛生局長黃建華坦言，的確欠缺麻醉科醫師，醫師人數除了依台灣麻醉醫學會、衛福部每年核定名額招收，也與年輕醫師選擇科別的意願有關。如何兼顧增加醫師、保障病人權益，這是比較中長期問題。

黃建華另提到，在醫美診所進行麻醉時，根據手術術式，有些較大手術確實需要麻醉科醫師，有些手術雖不用，仍須安排2名醫師，1位負責執刀，1位為受過訓練的醫師來執行麻醉並監測病人麻醉狀況；除了特管辦法之外的手術，可以由非麻醉科醫師來麻醉，但工作僅止於麻煩，但不能邊開刀、邊麻醉。 

北市聯醫王智弘表示，聯醫各院區都有至少2位麻醉科醫師在交替。各大醫院的麻醉科醫師現在確實都很欠缺，原因與外面行情好、醫美需求有關，因此許多人不會留在大醫院；聯醫確保每位醫生在某個時段都有自己的開刀天，不會抹煞年輕醫師的權利。  

王智弘也說，「牛奶針」是靜脈注射麻醉，進行比插管麻醉較為順暢，病人術完較不易頭暈、嘔吐，但血壓容易掉，因此一定要有經驗的麻醉科醫師在旁協助。

衛生局 醫師

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