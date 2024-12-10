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遊覽車GPS管理強制介接駕駛資訊 最快年底報交通部修法

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部規定遊覽車需裝設GPS定位系統，且明年6月強制增設駕駛員刷卡機，讓車輛動態介接駕駛資訊。本報系資料照
交通部規定遊覽車需裝設GPS定位系統，且明年6月強制增設駕駛員刷卡機，讓車輛動態介接駕駛資訊。本報系資料照

交通部規定遊覽車需裝設GPS定位系統，且明年6月強制增設駕駛員刷卡機，讓車輛動態介接駕駛資訊，但遊覽車業者認為，GPS應回歸業者自主管理，且交通部應全額補助刷卡機安裝及後續管理費用。公路局表示，近日已開座談會達成共識，預計今年底前報交通部修正汽車運輸業管理規則，總計影響約1萬4千輛遊覽車。

交通部公路局2018年啟用車輛動態資訊管理中心，由公路汽車客運動態資訊系統（iBus）、遊覽車動態資訊系統（tBus）、危險物品車輛動態資訊系統（dCar）運用GPS衛星定位車載機，蒐集每輛大客車行駛里程、行駛總次數、行駛天數等，並分析營運情形。

公路局指出，遊覽車動態資訊系統轄管全台890家遊覽車業者、1萬3715輛遊覽車，透過GPS監測管理4項指標，包含車輛速度異常、駕車時間異常、進入禁行路段、車輛逾期檢驗等進行3級管理。以超速為例，一旦車輛有超速情形就會即時警示業者，超速持續5分鐘就會通報監理所，持續10分鐘就會通報公路局。

由於目前遊覽車動態資訊系統未介接駕駛人資料，公路局規劃明年6月強制增設駕駛員刷卡機，確保駕駛員未違規。近百名遊覽車駕駛員先前赴交通部抗議，認為GPS應由業者自主管理，遇重大肇事再由公司提供完整資訊，且交通部應全額補助刷卡機安裝及後續管理費用等。

公路局今表示，近日已開過座談會達成共識，也跟各單位蒐集意見，預計今年底前報交通部修正汽車運輸業管理規則，預計由公路局補助49%刷卡機等一次性費用，至於月租費則由業者自付。

公路局強調，透過動態資訊系統蒐集每輛遊覽車行駛里程、行駛總次數、行駛天數等，可分析遊覽車營運情形，了解市場車輛供需情形、業者車隊規模、淡旺季分布等資訊，也能進一步研議相關協助措施。像是今年遊覽車停靠最久的前3地點依序為紫南宮、故宮博物院及野柳地質公園，另也可用於每年武陵農場櫻花季車輛管控。

此外，遊覽車近3年事故逐年增加，去年告警量更暴增到3978件，公路局也說，去年起已精進遊覽車車速管理，包括取消遊覽車速限寬容值、增加省道監控路段，所以今年看起來件數有往下降。

主管 交通部 遊覽車

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