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「莎姆雷特」經典版台中首演 觀眾起立鼓掌逾3分鐘

中央社／ 台北10日電
「李國修紀念作品『莎姆雷特』經典版」7日在台中國家歌劇院首演，揭開巡迴序幕，不僅票房滿座，全場更是歡笑不斷。中央社
「李國修紀念作品『莎姆雷特』經典版」7日在台中國家歌劇院首演，揭開巡迴序幕，不僅票房滿座，全場更是歡笑不斷。中央社

劇場大師李國修紀念作品「莎姆雷特」經典版上週在台中首演揭開巡迴序幕，票房滿座全場歡笑不斷，觀眾更起立鼓掌3分鐘。演員曾國城謝幕提及已故恩師李國修時，忍不住哽咽。

「莎姆雷特」經典版巡迴第一站在台中國家歌劇院連演3場，觀眾看完直呼：「笑到崩潰」、「每個演員都超會演、超好笑」，甚至不少人從其他地方前往台中搶看首演場。

台中最後一場演出謝幕時，曾國城忍不住哽咽說，很開心爭取到最好的場地，接下來還要演7場，「很謝謝國修老師無私的奉獻，讓屏風子弟兵在不同舞台開枝散葉，非常非常感恩。國修老師很希望觀眾起立鼓掌30分鐘，讓我們最後一起全場起立鼓掌3分鐘好不好。」全場觀眾同時起立鼓掌，現場畫面感人。

「莎姆雷特」經典版下一站將於26日至29日在台北國家戲劇院帶來5場演出；最終站則於2025年1月4日在高雄衛武營登場，期待傳承經典的同時，帶給觀眾不同感受。

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