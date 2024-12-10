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搭高鐵「自由座」能離開去上廁所嗎？兩派網友掀論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期搭乘高鐵時，因為位置是自由座，本來想離開去上廁所，但又擔心離開就等於「放棄座位」。示意圖。聯合報系資料照
一名網友分享，近期搭乘高鐵時，因為位置是自由座，本來想離開去上廁所，但又擔心離開就等於「放棄座位」。示意圖。聯合報系資料照

許多人出門旅遊都會搭乘高鐵，一名網友分享，近期搭乘高鐵時，因為位置是自由座，本來想離開去上廁所，但又擔心離開就等於「放棄座位」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「急！高鐵自由座去尿尿等於放棄嗎？」為題，指出自己搭乘高鐵時是坐自由座，好奇若去上廁所，離開座位後是不是等於放棄座位？直言「還是應該外套蓋起來，尿在寶特瓶裡？」。

貼文一出後，多數網友都表示「我都會留東西，無論留什麼東西，就是為了避免這種尷尬狀況」、「如果只是去上個廁所，我會還她，有很多人說到重點，如果是行駛中，離開位子的人也只可能去上廁所，不用留什麼東西來佔位」、「你可以請旁邊的人幫你佔一下位啊」、「看過去廁所用東西佔位的」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「離座就換人，還佔位」、「自由座就不是誰的位置了」、「膀胱無力就乖乖買對號座」、「自由座離座就換人啊！誰曉得你要去廁所」、「屁股離開就是有風險，買不到去坐客運」、「不會買對號喔」。

廁所 自由座 高鐵

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