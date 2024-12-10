文化部推淨零減碳 展示用循環棧板加電子紙

文化部舉辦「永續的零：文化創意產業．淨零減碳路徑展」，展出近年推動文創產業淨零減碳成果及未來路徑，展場使用可循環式棧板，回收再利用的紅色大幕與電子紙螢幕等，看見減碳的各種可能。

文化部常務次長徐宜君今天在記者會上表示，文化部從民國112年開始推動文化產業淨零指引，對象包括博物館、電影院及表演藝術場館。同時透過指引及倡議，文化部所屬的館所也開始進行碳盤查與能源的相關健檢，並透過行政法人與相關團體一同來推動，進而實踐淨零減碳的可能。

徐宜君現場也跟民眾一起示範如何透過透過踩踏地板的動能轉為現場的發電，徐宜君說，這次展覽也有許多來自民間的劇團，將淨零減碳融合在表演藝術當中，「希望透過這次展覽，從文化生活開始做淨零減碳，文化部也會努力推動文化產業淨零政策，持續向2050淨零排放的目標邁進。」

展場第一區「邁向淨零之路：生態永續前台」，呈現全球暖化下氣候變遷對環境造成的影響，文化產業也無可避免。第二區「路徑由你：參觀迴路、時尚伸展與表演舞台」展現國內兼具淨零技術形式與創作內容創意之作，現場也展出國家兩廳院2022年製作的「寫給滅絕時代」當中的發電腳踏車，現場踩踏可以知道能發出多少瓦的電力。

第三區「走入幕後：文化場域的基礎設施與淨零後台」則涵蓋博物館展示、活動節目製作、工藝、文資修復及時尚設計等各領域，探討自創作到展演等階段，如何通往淨零減碳的路徑。其中包括天馬戲創作劇團的「Recircus 移動綠劇場」、台灣工藝研究發展中心的「不廢實驗室」等都深具理念。

最後「帶走『好零感』工具箱：國內外藝文淨零資訊平台」展區，匯集國內、外淨零減碳的資訊與知識，展出各種文化製作的綠能材料工具箱與減碳行動指引，包括綠色組織、綠皮書、淨零指引、或氣候行動的減碳工具箱等，讓專業工作者能有所索引、選擇與參照。

文化部表示，這次展場設計也於多處實踐淨零，展場設計採用可循環棧板，完全無木作避免展後廢棄清運問題；展場輸出採用以回收材料製作而成的宣影布，未來移展時可以重新使用；其他還有租賃燈光器材及使用電子紙螢幕等。邀請大家把握展期參觀交流，為永續的未來迸發更多好「零」感。

「永續的零：文化創意產業．淨零減碳路徑展」將從12月10日起到12月17日，地點在華山1914文化創意園區西1館。