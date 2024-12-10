鄭南榕與自由時代特展 移師高雄市歷史博物館展出

今天世界人權日，高雄市政府邀請鄭南榕基金會將「100%的言論自由：鄭南榕與自由時代特展移師高雄歷史博物館」移師高雄市歷史博物館舉行，希望藉由鄭南榕爭取言論自由的理念，深思人權和民主價值，以及堅守自由防線；總統賴清德也致贈花籃祝賀特展成功。

特展開幕式，今由市長陳其邁、鄭南榕基金會終身志工葉菊蘭、董事長鄭竹梅等人共同揭開序幕，希望透過展覽珍貴文獻及高史博館藏，展現鄭南榕創辦雜誌、追求言論自由與鼓吹政治改革的理念和行動。

鄭南榕基金會董事長、鄭南榕之女鄭竹梅表示，策展過程有很多感觸，許多人會問提到鄭南榕為何要提到228，鄭南榕1947年228那年出生，並說228困擾他一生，身為女兒想理解為何父親1989年點起那把火，這也困擾她30幾年，就在整理父親資料過程中逐漸找到答案，答案都在這個特展的展版上。

鄭南榕遺孀葉菊蘭致詞說，有點慚愧，鄭南榕基金會設在高雄市，過去卻一直沒有正式辦過紀念活動，早年她在高雄擔任代理市長，因是家屬也不方便，後來基金會推動鄭南榕逝世當天為「言論自由日」，在前總統蔡英文正式核定之前，只有幾個城市宣布，高雄一直沒有列入。

葉菊蘭說，很高興在今天12月10日世界人權日，讓鄭南榕可以公家單位主辦特展呈現，讓高雄市民認識鄭南榕，她要謝謝其邁市長及議會，這個特展靠著許多心中有台灣的大家共同支持而成。

葉還說「政治人物總是有很多壓力，如果其邁市長在鄭南榕特展上有壓力，就不是其邁市長了」，她謹代表基金會、以志工身分謝謝大家。

說到女兒鄭竹梅，承擔起基金會董事長角色籌辦這個特展「對我來說也是充滿矛盾」，從小承受失去父親的痛苦，如今又要承擔策展的使命，做為母親，其實是很不捨得，葉說，女兒願意先放下情緒，把父親對自由的理念、對言論自由的想像、對美好台灣的未來，用她的方式去付出感到欣慰，也再次感謝高雄市各界支持。