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TPASS 2.0宜蘭方案年底上路 明年再推跨縣市常客優惠

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部去年起推動TPASS通勤月票，今年底將再規畫TPASS 2.0方案，涵蓋以現行月票運作機制為基礎的短天期定期票，以及常客優惠2種方案。本報資料照片
交通部去年起推動TPASS通勤月票，今年底將再規畫TPASS 2.0方案，涵蓋以現行月票運作機制為基礎的短天期定期票，以及常客優惠2種方案。本報資料照片

交通部去年起推動TPASS通勤月票，今年底將再規畫TPASS 2.0方案，涵蓋以現行月票運作機制為基礎的短天期定期票，以及常客優惠2種方案。交通部公路局表示，近日已審核通過宜蘭縣短天期方案，預計年底前可實施，為全台第一個短天期月票方案，另外，交通部也規畫推出月票以外的常客優惠，預計明年上路。

TPASS通勤月票目前以3年200億元特別預算執行，去年7月起於北中南三大生活圈、11個縣市上路實施，提供民眾以交通支出3至5折優惠搭乘各類公共運輸，目前全國已有20個縣市加入、共27個方案，今年及明年各有90億元預算，預計2026年起持續編列相關預算執行。

公路局表示，為讓更多族群享有公共運輸優惠，鼓勵更多民眾搭乘公共運輸，今年底規劃TPASS 2.0方案，其中，在短期天的定期票部分，優惠幅度不會高於原先月票，且天數不超過14天，先前已有宜蘭縣、高雄市、台中市及台東縣4縣市提送方案，目前僅宜蘭縣核定通過。

根據宜蘭縣政府規劃，TPASS 2.0方案將推出能搭乘各類大眾公共運輸工具的299元3日券，涵蓋台鐵宜蘭漢本至新北鳳鳴臨時站、支線深澳線、平溪線、北北宜國道客運及宜蘭縣境內市區公車。

公路局副局長張舜清說，由於TPASS通勤月票去年7月才上路，相關前後端硬體設備僅使用1年多，若加入2.0方案，短期內要再更動系統，所以須審慎考慮效益性。由於宜蘭縣經評估所需更動的硬體及成本較少，評估可行性後核定通過，其他縣市預估不會這麼快。

張舜清也說，TPASS 2.0也預計推出涵蓋不同縣市的常客優惠，目前TPASS通勤月票平均每月有60多萬人使用，希望用不同的優惠模式吸引更多族群，預計明年上路。

TPASS 公共運輸 宜蘭

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