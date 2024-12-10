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青少年吸菸報告缺加熱菸數據 民團批：國健署隱匿資訊

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
民團呼籲，政府應正視電子煙及含毒菸彈滲透校園，加快落實相關政策，正視校園新興菸品問題。本報資料照片
民團呼籲，政府應正視電子煙及含毒菸彈滲透校園，加快落實相關政策，正視校園新興菸品問題。本報資料照片

青少年吸菸危害加倍，傷腦、傷心、傷肺，更有多重成癮問題，包括酗酒、吸毒、藥物濫用等。國健署昨日公布「112年青少年吸菸行為調查」結果，顯示紙菸與電子煙使用率皆下降，國教行動聯盟理事長王瀚陽指出，報告隻字未提青少年的加熱菸使用數據，刻意隱匿資訊，也忽視校園新興菸品問題。

王瀚陽表示，「112年青少年吸菸行為調查」報告中，僅公布電子煙與紙菸使用率下降，但以實際現況來說，新興菸品日益嚴重，尤其是非法添加依託咪酯的電子煙濫用。他指出，日前新北市某高職傳出校園暴力案，起因就是女性生輔員沒收電子煙，遭男學生暴怒毆打，校園防制遭遇困境。

王瀚陽呼籲，政府應正視電子煙及含毒菸彈滲透校園，盡快跨部會擬定完善配套促施，落實「菸害防制法」全面禁止電子煙的規定。新法自去年3月22日上路迄今，看似嚴格規範，卻完全沒有遏止作用，學生不怕被抓、廠商不怕被罰。他建議，政府應加強匿名抽樣調查，還原電子煙及加熱菸氾濫情況。

國教行動聯盟提出三大訴求，保護青少年遠離菸害、免於陷入毒品的深淵，確實維護國人健康。

1.立即公布加熱菸使用數據，並針對電子煙與加熱菸的實際狀況，進行校園深入調查。

2.全面禁止加味菸：政府應加快落實相關政策，防堵菸品各種口味的漏洞，杜絕菸商利用行銷策略引誘青少年。

3.強化執法與教育宣導：通過跨部會合作，加強對非法菸品的查緝力度，同時深化社會宣導與校園教育，避免加熱菸混淆視聽。

國際研究證實，加味菸是青少年首次吸菸的主要入門產品，比例高達8成以上，但政府公布青少年僅4成使用加味菸品。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，年輕學子受花果香、巧克力和薄荷等甜味吸引，且容易受到同儕引誘嘗試，陷入尼古丁成癮的陷阱。

林清麗表示，雖然各縣市接獲檢舉電子煙，但開罰率連1%都不到，政府應該提出積極取締源頭的防制措施，不要讓電子煙藉著加熱菸起死回生，造成下一代的健康危機。她強調，禁止加味菸的政策進展遲滯，嚴管加熱菸迫在眉睫，否則完全無益於「健康台灣」的推動。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

加熱菸 電子煙

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