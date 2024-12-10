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全台首家鹿谷農民診所升級 增駐醫師、設失智服務點

中央社／ 南投縣10日電

鹿谷鄉農民診所是鄉親重要好鄰居，為提升醫療量能，竹山秀傳醫院合作派駐醫師支援門診，也設立廣興育樂學堂失智症社區服務據點，提供照護課程、延緩失智活動等相關服務。

鹿谷鄉農民診所民國71年設立，是全台灣首家由農會成立診所，竹山秀傳醫院5月與診所醫療合作，9月再加入廣興育樂學堂樂智服務據點，導入跨團隊照護提升服務量能，今天辦理揭牌儀式，是竹山秀傳醫院中和、彰雅、山崇、信義原鄉學堂後，第5個失智照護據點。

竹山秀傳醫院院長莊碧焜說，院方對偏鄉醫療非常用心，今年與鹿谷鄉農民診所合作，希望延續診所設立宗旨「照顧在地」，而開辦廣興育樂學堂據點則充分利用診所空間，長輩除為就醫來診所，平時也可藉由課程活動延緩失智發生，實現鄉親在地老化、在地安養。

莊碧焜說，與診所醫療合作除派駐醫師陳君志、劉少坤支援門診，也進行診所內部裝修，讓鄉親有更舒適就醫空間，除原本內科門診、外傷處理，更是在地急救中心，統計2名支援醫師5月至11月已有77診次、約1961人次就診；另外，樂智服務據點每週二下午、週四、週五全天有預防及延緩失智相關課程，及失智個案與家屬非藥物治療活動、家屬照護技巧課程及支持團體活動。

在鹿谷鄉農民診所服務逾30年的醫師曾孝明說，以前農民工作受外傷較多，也有農藥中毒，感冒、慢性疾病、身體痠痛狀況也不少，農民診所就是鄉親最重要好鄰居，很高興竹山秀傳醫院投入資源合作延續診所服務，加上樂智服務據點，提供鄉親更好照顧。

失智症 農民 醫師

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