血中流著窮人命？她月領7萬連吃飯加湯都猶豫 網：被窮養都這樣

許多人從小培養的金錢觀，可能到長大都會對理財規劃有不小的影響。日前有位女網友表示，她小時候家裡經濟不好，基本上都沒有什麼娛樂費，等到出社會領第一份薪水7萬元時，也不太敢花錢，許多朋友建議她「賺錢了可以對自己好一點」，讓她好奇表示「大家開始賺錢後，都會對自己好一點嗎？」

一名女網友在Dcard發文表示，她學生時期因為家庭經濟狀況不算好，所以都一路自己打工，每個月生活費大約6000元至8000元左右，也因為如此，她都很省吃儉用過活，半年連一件衣服也不買，更不用說其他娛樂花費。

不過原PO表示，今年她剛出社會後，領到第一份7萬元的薪水，雖然經濟隨著薪水的進帳後，看起來能有所改善，但她仍不敢花錢，連吃飯要不要多加一碗湯都猶豫很久，最後還是選擇放棄加點。她指出「朋友都說我苦日子過慣了，建議我有賺錢可以對自己好一點，我也是想對自己好一點，可是窮人命好像流在我血液裡」，文末她拋問「大家開始賺錢後，會對自己好一點嗎？」

文章曝光後，許多網友認同「我也是這樣，都不敢花錢，雖然我薪水沒有妳多，但好像不少被窮養的孩子都會這樣」、「這不是應該的嗎？花錢就應該花在關鍵處」、「我也跟妳有相同的情況，小時候被父母窮養長大的，現在出社會工作後，也沒什麼娛樂開銷」、「這樣很好啊，誰知道以後會發生什麼事？省一點為妙」。

但也有網友持不同看法「我覺得還是適時花自己想花的錢，對身心比較健康，別匱乏感充斥一輩子」、「出社會後，我第一個月的薪水完全用來犒賞自己，買了工作需要的筆電跟工作服，之後把薪水30%拿來生活，40%拿來存錢，30%拿來娛樂，試試看對自己好一點吧」、「聽我一句勸告：合理分配預算即可，例如租房、吃飯、娛樂消費要佔比多少，不用太刻苦，也不要太奢侈」。