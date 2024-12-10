秋冬好發呼吸疾病 疾管署籲速打「肺鏈疫苗1+1」防重症

秋、冬季為呼吸道傳染病好發季節，衛福部疾管署發言人曾淑慧今表示，符合公費疫苗接種資格的65歲以上長者，盡速完成「肺炎鏈球菌疫苗1+1接種」，以獲較長且完整的免疫保護力。台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎說，接種肺炎鏈球菌疫苗可以有效降低感染併發症風險，預防勝於治療。

據疾管署監測資料顯示，國內今年截至12月9日累計282例侵襲性肺炎鏈球菌感染症確定病例，病例數為2020年以來同期新高，其中35例死亡，病例中以65歲以上民眾111例占整體39%、男性占174例占62%為多。

疾管署發言人曾淑慧說，65歲以上民眾為肺炎鏈球菌感染後併發重症及死亡高危險族群，去年10月起分3階段擴大提供公費13價結合型肺炎鏈球菌疫苗，及23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗接種。

曾淑慧說，從未接種過13價疫苗和23價疫苗的長者，去年11月27日起可接種13價疫苗，目前間隔已滿1年，請依建議接續接種23價疫苗，另以前已接種過23價疫苗者，別忘還要接種1劑13價疫苗，而從未曾接種者請盡速前往接種13價疫苗。

曾淑慧呼籲，鑒於肺炎鏈球菌感染對長者健康影響甚鉅，請符合接種資格的民眾盡速完成肺炎鏈球菌疫苗1+1接種，以獲得較長且完整的免疫保護力，有效減少重症發生風險及疾病負擔。

至於65歲以上民眾如為侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象，包含脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏及正在接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤及器官移植者、機構住民及洗腎患者，接種13價疫苗後間隔8周即可接種23價疫苗，以及早獲取免疫保護力。