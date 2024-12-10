長新冠致腸道菌失衡 台大教授：胃炎、胃酸逆流皆症狀

歷經4年新冠疫情流行，近期疫情影響雖日漸趨緩，但長新冠問題仍潛藏在民眾生活中。台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙表示，腸道菌叢微生物失衡造成的腸胃問題，也是長新冠的表現之一，如何使用益生菌、糞便微生物移植等方法治療長新冠，是目前國際研究發展重點方向。

「無論是住院或非住院患者，腸道系統相關的後遺症風險均顯著增加，但程度和持續時間有所不同。」陳秀熙表示，根據相關研究，非住院患者染疫後一年與未感染的對照組相比，腸道後遺症風險明顯升高，常見症狀包括腹瀉、便秘。第2、3年風險雖減少，但每千人中仍有7.4例腸道相關後遺症病例。

陳秀熙指出，前述研究顯示，染疫後第三年的健康損失（DALYs，失能、過早死亡損失的健康生命年數）約為每千人0.8DALYs，且住院患者腸道後遺症風險更高，尤其染疫後第一、第二年問題更加嚴重，常見問題包括急性胃炎、膽管炎、胃酸逆流，即使至第三年，每千人仍有46.9例腸道後遺症，健康損失約為5.5DALYs。

DALYs（Disability Adjusted Life Years）被稱為失能校正人年，也可稱為健康損失，是衡量整體疾病負擔的方法。

陳秀熙表示，因此腸道菌與長新冠的關係是當前研究的重點之一，包括微生物組失衡如何與不同傳染病相關聯。陳秀熙表示，多次感染新冠肺炎，引起慢性炎症反應，導致神經組織失調損傷，進一步加劇組織失調與損傷機率，除影響腦部功能，也會對腎臟功能帶來負面影響，而腸道微生物群失衡、遷移是長新冠重要特徵之一，對整體疾病產生深遠影響。

陳秀熙指出，多重傳染病恐會導致微生物失調，進一步引發潛在病理機轉，例如藉由「腸-腦軸」造成全身性炎症反應，最終可能導致疲勞、運動耐受不良、肌肉疼痛、關節疼痛、神經認知障礙等症狀，針對長新冠引起的微生物失衡，可利用益生菌、糞便微生物移植等方式治療，但仍須進一步驗證、優化。