快訊

確定整併中華大學！清華大學校務會議通過意向案 將設「清華²科技園區」

母女遭詐千萬傳噩耗…被逮2車手得知「一臉茫然」 其他涉案車手5入監、3在逃

台灣女星第一人！演藝圈「證照女王」考取聯結車駕照 可轉行當司機

聽新聞
0:00 / 0:00

長新冠致腸道菌失衡 台大教授：胃炎、胃酸逆流皆症狀

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙表示，腸道菌叢微生物失衡造成的腸胃問題，也是長新冠的表現之一。本報資料照片
台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙表示，腸道菌叢微生物失衡造成的腸胃問題，也是長新冠的表現之一。本報資料照片

歷經4年新冠疫情流行，近期疫情影響雖日漸趨緩，但長新冠問題仍潛藏在民眾生活中。台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙表示，腸道菌叢微生物失衡造成的腸胃問題，也是長新冠的表現之一，如何使用益生菌、糞便微生物移植等方法治療長新冠，是目前國際研究發展重點方向。

「無論是住院或非住院患者，腸道系統相關的後遺症風險均顯著增加，但程度和持續時間有所不同。」陳秀熙表示，根據相關研究，非住院患者染疫後一年與未感染的對照組相比，腸道後遺症風險明顯升高，常見症狀包括腹瀉、便秘。第2、3年風險雖減少，但每千人中仍有7.4例腸道相關後遺症病例。

陳秀熙指出，前述研究顯示，染疫後第三年的健康損失（DALYs，失能、過早死亡損失的健康生命年數）約為每千人0.8DALYs，且住院患者腸道後遺症風險更高，尤其染疫後第一、第二年問題更加嚴重，常見問題包括急性胃炎、膽管炎、胃酸逆流，即使至第三年，每千人仍有46.9例腸道後遺症，健康損失約為5.5DALYs。

DALYs（Disability Adjusted Life Years）被稱為失能校正人年，也可稱為健康損失，是衡量整體疾病負擔的方法。

陳秀熙表示，因此腸道菌與長新冠的關係是當前研究的重點之一，包括微生物組失衡如何與不同傳染病相關聯。陳秀熙表示，多次感染新冠肺炎，引起慢性炎症反應，導致神經組織失調損傷，進一步加劇組織失調與損傷機率，除影響腦部功能，也會對腎臟功能帶來負面影響，而腸道微生物群失衡、遷移是長新冠重要特徵之一，對整體疾病產生深遠影響。

陳秀熙指出，多重傳染病恐會導致微生物失調，進一步引發潛在病理機轉，例如藉由「腸-腦軸」造成全身性炎症反應，最終可能導致疲勞、運動耐受不良、肌肉疼痛、關節疼痛、神經認知障礙等症狀，針對長新冠引起的微生物失衡，可利用益生菌、糞便微生物移植等方式治療，但仍須進一步驗證、優化。

長新冠 陳秀熙 風險

延伸閱讀

咖啡好處又一樁 研究：能滋養特定腸道菌叢

台灣「長新冠」盛行率14%高於大陸 陳秀熙籲恢復門診

良好的腸道有助健康老化 專家授5個應優先考慮的日常生活習慣

下雨也不掃興！宜蘭免門票景點+1 全台首座「微生物博物館」邊玩邊學 新展區「夢幻鏡像世界」好拍必打卡

相關新聞

鄭南榕與自由時代特展 移師高雄市歷史博物館展出

今天世界人權日，高雄市政府邀請鄭南榕基金會將「100%的言論自由：鄭南榕與自由時代特展移師高雄歷史博物館」移師高雄市歷史...

疾管署籲速打疫苗...本季流感累計亡61人 近10年同期最高

衛福部疾管署今表示，本流感季自今年10月1日起截至12月9日累計309例流感併發重症病例，年齡層以65歲以上長者為多，占...

未來1周先暖後冷 周六不排除強烈冷氣團、下周再有較強冷空氣南下

「2024台北馬拉松」15日周日登場，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，目前來看周日受大陸冷...

TPASS 2.0宜蘭方案年底上路 明年再推跨縣市常客優惠

交通部去年起推動TPASS通勤月票，今年底將再規畫TPASS 2.0方案，涵蓋以現行月票運作機制為基礎的短天期定期票，以...

「梨山文物陳列館」公廁獲「特色公廁獎」 參山處透露秘訣

交通部觀光署參山國家風景區管理處的「梨山文物陳列館」公廁，日前獲環境部績優公廁評比「特色公廁獎」，參山處長曹忠猷今透露，...

長新冠致腸道菌失衡 台大教授：胃炎、胃酸逆流皆症狀

歷經4年新冠疫情流行，近期疫情影響雖日漸趨緩，但長新冠問題仍潛藏在民眾生活中。台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙表示，腸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。